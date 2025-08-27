聽新聞
綠委接力砲柯建銘 黃國昌轟噁心：喊打喊殺自己都忘了？
民進黨發動兩波大罷免皆以失敗收場，各派系劍指自家立法院黨團總召柯建銘。民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，當初在立法院喊打喊殺、針對在野黨立委進行抹紅抹黑，這些站出來批判柯建銘的民進黨立委也都在內，「這樣子的立場態度，會不會讓人覺得太噁心？」
針對大罷免結果全盤皆墨，民進黨內部湧現檢討聲浪，自家立委郭國文、林淑芬等人也接力開砲，分別指控柯建銘假傳聖旨、黨團會議沒收討論。
黃國昌上午在立法院受訪時表示，對於其他黨團的內部運作，自己一向不會做過多評論，各黨團都有各自運作原則，不過還是有些事情可以分享。
黃國昌指出，他早在7月26日就公開說過，面對25比0的大惡罷結果，賴清德總統應該向全體國人道歉，行政院長卓榮泰也應該請辭下台、內閣全面重新改組，而柯建銘更要知所進退負起政治責任，想法至今沒有改變。
黃國昌說，最近有民進黨立委站出來批判柯建銘，然而當初在立法院議場喊打喊殺，針對在野黨立委進行抹紅抹黑，甚至還出現暴力攻擊行為，郭國文等人不是也都在內，「這些出來批判的民進黨立委，哪一個人沒有做一樣的事？怎麼自己做過的事都忘了？」
黃國昌批評，這些民進黨立委過去做過的事情，現在好像從頭到尾都是柯建銘一人所為，「這樣子的立場態度，會不會讓人覺得太噁心？」
