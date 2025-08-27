快訊

《今際之國的闖關者》第3季遊戲內容升級! 火箭雨特效場面讓山崎賢人驚呼：「就是這個」

勞保結算日15號為「錯誤訊息」！達人曝退休最佳退保日：能多領一個月

獨／內閣再增1異動名單 化學署長謝燕儒接任環境部政次

聽新聞
0:00 / 0:00

從政生涯最大逼退朝 柯建銘引「七步詩」再多加了40字自保

聯合報／ 記者林新輝/台北即時報導
民進黨團總召柯建銘（中）日前受訪表示，823是背水一戰，黨主席已經下令，現在的重點在於823的精準罷免。（本報資料照片）【作者：張佳麗，日期：2025-08-22，數位典藏序號：20250822104619051】
民進黨團總召柯建銘（中）日前受訪表示，823是背水一戰，黨主席已經下令，現在的重點在於823的精準罷免。（本報資料照片）【作者：張佳麗，日期：2025-08-22，數位典藏序號：20250822104619051】

罷免大失敗，民進黨這2天才開始大鳴大放，前立委段宜康、郭國文及王世堅先後拋出檢討主張。民進黨團總召柯建銘也非池中物，引經據典自保。

柯建銘引用的是中國文學經典之作曹植的《七步詩》，煮豆燃豆萁，豆在釜中泣，本是同根生，相煎何太急？

柯還多加註40字：大罷免是窮盡一切可能讓國會過半何錯之有。難道罷團也錯了嗎？多注意風災及關稅問題。

《七步詩》不只是曹植個人情感的宣洩，更重要的是，它反射曹魏政權內部權力鬥爭的殘酷，面對兄長曹丕在皇位繼承的權力鬥爭，曹植這藉首詩發抒兄弟相殘、骨肉相鬥的不滿。

柯建銘只讀懂了上半段，要黨內同志別相煎太急，但下辦段他沒有參透。曹植雖然用《七步詩》保住性命，逃過兄長的逼殺，但在政治上被徹底架空，精神也飽受折磨。

柯建銘固然該負責，但民進黨這種「事後諸葛」的檢討的態度也不光明磊落。

罷免

延伸閱讀

引「七步詩」嗆注意風災、關稅 柯建銘：讓國會過半何錯之有？

接總召？蔡其昌：沒這事 柯建銘答了明年二月才選

盼柯建銘知所進退 王世堅：不是謝謝指教要「謝謝收看」

大罷免失敗林淑芬痛批柯建銘 楊智伃改編老歌大酸「夢醒淑芬」

相關新聞

挺柯建銘 鄭運鵬揭十年前一事：中央黨部無權要求換總召

大罷免失利，民進黨立院黨團總召柯建銘成為黨內檢討箭靶。民進黨前立委鄭運鵬稍早表示，十幾年前他擔任中央黨部組織部主任，當時...

綠委接力砲柯建銘 黃國昌轟噁心：喊打喊殺自己都忘了？

民進黨發動兩波大罷免皆以失敗收場，各派系劍指自家立法院黨團總召柯建銘。民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，當初在立法院喊打...

從政生涯最大逼退朝 柯建銘引「七步詩」再多加了40字自保

大罷免大失敗，民進黨這2天才開始大鳴大放，前立委段宜康、郭國文及王世堅先後拋出檢討主張。民進黨團總召柯建銘也非池中物，引...

引「七步詩」嗆注意風災、關稅 柯建銘：讓國會過半何錯之有？

民進黨兩波大罷免失利後，發動大罷免的民進黨立院黨團總召柯建銘成為各派系劍指對象。柯建銘今天臉書表示，大罷免是窮盡一切可能...

盼柯建銘知所進退 王世堅：不是謝謝指教要「謝謝收看」

民進黨兩波大罷免失利後，各派系劍指發動大罷免的民進黨立院黨團總召柯建銘。民進黨立委王世堅今天表示，感謝柯建銘對民進黨的貢...

大罷免失敗林淑芬痛批柯建銘 楊智伃改編老歌大酸「夢醒淑芬」

綠營大罷免失利，民進黨內檢討聲四起。民進黨立委林淑芬批評民進黨立院黨團總召柯建銘，指這一屆的黨團會議，幾乎是不被允許有討...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。