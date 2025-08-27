聽新聞
0:00 / 0:00
從政生涯最大逼退朝 柯建銘引「七步詩」再多加了40字自保
大罷免大失敗，民進黨這2天才開始大鳴大放，前立委段宜康、郭國文及王世堅先後拋出檢討主張。民進黨團總召柯建銘也非池中物，引經據典自保。
柯建銘引用的是中國文學經典之作曹植的《七步詩》，煮豆燃豆萁，豆在釜中泣，本是同根生，相煎何太急？
柯還多加註40字：大罷免是窮盡一切可能讓國會過半何錯之有。難道罷團也錯了嗎？多注意風災及關稅問題。
《七步詩》不只是曹植個人情感的宣洩，更重要的是，它反射曹魏政權內部權力鬥爭的殘酷，面對兄長曹丕在皇位繼承的權力鬥爭，曹植這藉首詩發抒兄弟相殘、骨肉相鬥的不滿。
柯建銘只讀懂了上半段，要黨內同志別相煎太急，但下辦段他沒有參透。曹植雖然用《七步詩》保住性命，逃過兄長的逼殺，但在政治上被徹底架空，精神也飽受折磨。
柯建銘固然該負責，但民進黨這種「事後諸葛」的檢討的態度也不光明磊落。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言