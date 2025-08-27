從政生涯最大逼退朝 柯建銘引「七步詩」再多加了40字自保

大罷免大失敗，民進黨這2天才開始大鳴大放，前立委段宜康、郭國文及王世堅先後拋出檢討主張。民進黨團總召柯建銘也非池中物，引經據典自保。

柯建銘引用的是中國文學經典之作曹植的《七步詩》，煮豆燃豆萁，豆在釜中泣，本是同根生，相煎何太急？

柯還多加註40字：大罷免是窮盡一切可能讓國會過半何錯之有。難道罷團也錯了嗎？多注意風災及關稅問題。

《七步詩》不只是曹植個人情感的宣洩，更重要的是，它反射曹魏政權內部權力鬥爭的殘酷，面對兄長曹丕在皇位繼承的權力鬥爭，曹植這藉首詩發抒兄弟相殘、骨肉相鬥的不滿。

柯建銘只讀懂了上半段，要黨內同志別相煎太急，但下辦段他沒有參透。曹植雖然用《七步詩》保住性命，逃過兄長的逼殺，但在政治上被徹底架空，精神也飽受折磨。

柯建銘固然該負責，但民進黨這種「事後諸葛」的檢討的態度也不光明磊落。

商品推薦