快訊

內閣再有異動 國發會主委劉鏡清請辭 工作至本周五

彈性乘車走入歷史 高鐵證實：對號座提前搭車需換票 新制11月10日上路

歷經艱辛！SpaceX「超重型」星艦成功升空 助推器成功濺落墨西哥灣

引「七步詩」嗆注意風災、關稅 柯建銘：讓國會過半何錯之有？

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立院黨團總召柯建銘。圖／聯合報系資料照片
民進黨立院黨團總召柯建銘。圖／聯合報系資料照片

民進黨兩波大罷免失利後，發動大罷免的民進黨立院黨團總召柯建銘成為各派系劍指對象。柯建銘今天臉書表示，大罷免是窮盡一切可能，讓國會過半，何錯之有，難道罷團也錯了嗎？應多注意風災及關稅問題。

新潮流系立委郭國文昨天表示，柯建銘在普發現金案假傳聖旨，讓民進黨離民心越來越遠；立委林淑芬也嗆，本屆黨團是最沒得討論、只剩下命令及恐嚇開除。

民進黨立委王世堅今天表示，感謝柯建銘對民進黨的貢獻，但希望他能審時度勢、知所進退，面對社會和民進黨對他的期待時，柯建銘的回覆不要再謝謝指教，而應該是「謝謝收看」。

更有媒體報導，總統府要藉由擴大府院黨高層會議的方式釋柯建銘兵權，總統府昨緊急滅火，稱黨團任何幹部去留由黨團內部選舉決定，賴總統充分表達國會黨團自主。

柯建銘今在臉書也引用曹植「七步詩」表示，「煮豆燃豆萁，豆在釜中泣，本是同根生，相煎何太急？」

柯建銘並說，大罷免是窮盡一切可能讓國會過半，何錯之有！難道罷團也錯了嗎？多注意風災及關稅問題！

罷免 柯建銘

延伸閱讀

接總召？蔡其昌：沒這事 柯建銘答了明年二月才選

盼柯建銘知所進退 王世堅：不是謝謝指教要「謝謝收看」

大罷免失敗林淑芬痛批柯建銘 楊智伃改編老歌大酸「夢醒淑芬」

郭國文轟柯建銘「假傳聖旨」 媒體人：沒賴清德同意不可能這麼直白

相關新聞

引「七步詩」嗆注意風災、關稅 柯建銘：讓國會過半何錯之有？

民進黨兩波大罷免失利後，發動大罷免的民進黨立院黨團總召柯建銘成為各派系劍指對象。柯建銘今天臉書表示，大罷免是窮盡一切可能...

盼柯建銘知所進退 王世堅：不是謝謝指教要「謝謝收看」

民進黨兩波大罷免失利後，各派系劍指發動大罷免的民進黨立院黨團總召柯建銘。民進黨立委王世堅今天表示，感謝柯建銘對民進黨的貢...

大罷免失敗林淑芬痛批柯建銘 楊智伃改編老歌大酸「夢醒淑芬」

綠營大罷免失利，民進黨內檢討聲四起。民進黨立委林淑芬批評民進黨立院黨團總召柯建銘，指這一屆的黨團會議，幾乎是不被允許有討...

郭國文轟柯建銘 「假傳聖旨」離民心

民進黨兩波大罷免失利後，各派系劍指發動大罷免的民進黨立院黨團總召柯建銘。新潮流系立委郭國文昨天表示，柯建銘在普發現金案假...

新聞眼／綠壓力鍋炸開 好戰老柯賴怎解套

民進黨支持的大罷免以卅二比○慘敗，最早主張大罷免、在國會實行「堅壁清野」路線的柯建銘成了眾矢之的，不但在野圍攻，更遭黨內...

接總召？蔡其昌：沒這事 柯建銘答了明年二月才選

民進黨兩波大罷免失利後，各派系劍指發動大罷免的民進黨立院黨團總召柯建銘，並以民進黨立委蔡其昌接任呼聲高。蔡其昌今天表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。