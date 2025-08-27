引「七步詩」嗆注意風災、關稅 柯建銘：讓國會過半何錯之有？
民進黨兩波大罷免失利後，發動大罷免的民進黨立院黨團總召柯建銘成為各派系劍指對象。柯建銘今天臉書表示，大罷免是窮盡一切可能，讓國會過半，何錯之有，難道罷團也錯了嗎？應多注意風災及關稅問題。
新潮流系立委郭國文昨天表示，柯建銘在普發現金案假傳聖旨，讓民進黨離民心越來越遠；立委林淑芬也嗆，本屆黨團是最沒得討論、只剩下命令及恐嚇開除。
民進黨立委王世堅今天表示，感謝柯建銘對民進黨的貢獻，但希望他能審時度勢、知所進退，面對社會和民進黨對他的期待時，柯建銘的回覆不要再謝謝指教，而應該是「謝謝收看」。
更有媒體報導，總統府要藉由擴大府院黨高層會議的方式釋柯建銘兵權，總統府昨緊急滅火，稱黨團任何幹部去留由黨團內部選舉決定，賴總統充分表達國會黨團自主。
柯建銘今在臉書也引用曹植「七步詩」表示，「煮豆燃豆萁，豆在釜中泣，本是同根生，相煎何太急？」
柯建銘並說，大罷免是窮盡一切可能讓國會過半，何錯之有！難道罷團也錯了嗎？多注意風災及關稅問題！
