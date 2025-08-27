接總召？蔡其昌：沒這事 柯建銘答了明年二月才選

民進黨兩波大罷免失利後，各派系劍指發動大罷免的民進黨立院黨團總召柯建銘，並以民進黨立委蔡其昌接任呼聲高。蔡其昌今天表示，沒有這件事，柯建銘已經回過了，明年2月才有總召選舉。

柯建銘日前表示，朝小野大只有不斷戰鬥，更加團結一致對外，對於個人去留，謝謝外界指教，總召任期為一年到下個會期結束，且大罷免還是大成功，130萬連署書證明，民意都起來了。

蔡其昌指出，有人問他願不願意承擔，但所謂承擔是大家需要他，才有承擔的事情，對於頻繁被點名他也認為，當民意代表本來就常常被點名，重要的是民進黨敗選後大鳴大放，該怎麼檢討，重新整隊出發。

民進黨立委林俊憲表示，柯建銘是民進黨團輩份最高、最資深立委，相信會做對的事，且柯建銘又不是不能溝通，大家可以坐下來談，怎麼回應民眾期待，如何提升黨團士氣才有利於未來發展。

