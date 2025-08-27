快訊

內閣再有異動 國發會主委劉鏡清請辭 工作至本周五

彈性乘車走入歷史 高鐵證實：對號座提前搭車需換票 新制11月10日上路

歷經艱辛！SpaceX「超重型」星艦成功升空 助推器成功濺落墨西哥灣

接總召？蔡其昌：沒這事 柯建銘答了明年二月才選

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委蔡其昌。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委蔡其昌。圖／聯合報系資料照片

民進黨兩波大罷免失利後，各派系劍指發動大罷免的民進黨立院黨團總召柯建銘，並以民進黨立委蔡其昌接任呼聲高。蔡其昌今天表示，沒有這件事，柯建銘已經回過了，明年2月才有總召選舉。

柯建銘日前表示，朝小野大只有不斷戰鬥，更加團結一致對外，對於個人去留，謝謝外界指教，總召任期為一年到下個會期結束，且大罷免還是大成功，130萬連署書證明，民意都起來了。

蔡其昌指出，有人問他願不願意承擔，但所謂承擔是大家需要他，才有承擔的事情，對於頻繁被點名他也認為，當民意代表本來就常常被點名，重要的是民進黨敗選後大鳴大放，該怎麼檢討，重新整隊出發。

民進黨立委林俊憲表示，柯建銘是民進黨團輩份最高、最資深立委，相信會做對的事，且柯建銘又不是不能溝通，大家可以坐下來談，怎麼回應民眾期待，如何提升黨團士氣才有利於未來發展。

罷免 柯建銘 蔡其昌

延伸閱讀

盼柯建銘知所進退 王世堅：不是謝謝指教要「謝謝收看」

大罷免失敗林淑芬痛批柯建銘 楊智伃改編老歌大酸「夢醒淑芬」

郭國文轟柯建銘「假傳聖旨」 媒體人：沒賴清德同意不可能這麼直白

傳黨團會議罵柯建銘 郭國文：反映基層聲音對事不對人

相關新聞

引「七步詩」嗆注意風災、關稅 柯建銘：讓國會過半何錯之有？

民進黨兩波大罷免失利後，發動大罷免的民進黨立院黨團總召柯建銘成為各派系劍指對象。柯建銘今天臉書表示，大罷免是窮盡一切可能...

盼柯建銘知所進退 王世堅：不是謝謝指教要「謝謝收看」

民進黨兩波大罷免失利後，各派系劍指發動大罷免的民進黨立院黨團總召柯建銘。民進黨立委王世堅今天表示，感謝柯建銘對民進黨的貢...

大罷免失敗林淑芬痛批柯建銘 楊智伃改編老歌大酸「夢醒淑芬」

綠營大罷免失利，民進黨內檢討聲四起。民進黨立委林淑芬批評民進黨立院黨團總召柯建銘，指這一屆的黨團會議，幾乎是不被允許有討...

郭國文轟柯建銘 「假傳聖旨」離民心

民進黨兩波大罷免失利後，各派系劍指發動大罷免的民進黨立院黨團總召柯建銘。新潮流系立委郭國文昨天表示，柯建銘在普發現金案假...

新聞眼／綠壓力鍋炸開 好戰老柯賴怎解套

民進黨支持的大罷免以卅二比○慘敗，最早主張大罷免、在國會實行「堅壁清野」路線的柯建銘成了眾矢之的，不但在野圍攻，更遭黨內...

接總召？蔡其昌：沒這事 柯建銘答了明年二月才選

民進黨兩波大罷免失利後，各派系劍指發動大罷免的民進黨立院黨團總召柯建銘，並以民進黨立委蔡其昌接任呼聲高。蔡其昌今天表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。