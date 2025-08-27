盼柯建銘知所進退 王世堅：不是謝謝指教要「謝謝收看」
民進黨兩波大罷免失利後，各派系劍指發動大罷免的民進黨立院黨團總召柯建銘。民進黨立委王世堅今天表示，感謝柯建銘對民進黨的貢獻，但希望他能審時度勢、知所進退，面對社會和民進黨對他的期待時，柯建銘的回覆不要再謝謝指教，而應該是「謝謝收看」。
726大罷免失利後，王世堅就曾逼宮柯建銘，他到黨中央開中常會時，帶了包衛生紙指出，這是要送給柯建銘的，讓他自己去擦屁股。王世堅說，柯建銘要有自知之明，要扛起這個責任，大罷免對社會造成的撕裂跟傷害，他從去年中常會一直到今年初中常會都已多次提及，也一再發言，認為不應該大罷免，但當時他講的話完全沒有受到重視。
王世堅表示，不管多困難，民進黨都還是很團結，也相信這一次黨還是會團結，但是團結的前提，一定要有深刻反省、檢討，這個團結才有意義。
