大罷免失敗林淑芬痛批柯建銘 楊智伃改編老歌大酸「夢醒淑芬」

綠營大罷免失利，民進黨內檢討聲四起。民進黨立委林淑芬批評民進黨立院黨團總召柯建銘，指這一屆的黨團會議，幾乎是不被允許有討論的，只有下達命令以及被恐嚇不遵守就處分或開除，「沒有討論，沒有民主」。國民黨發言人楊智伃改編經典老歌「夢醒時分」，大酸早知道失敗總是難免的，一意虔誠的林淑芬「夢醒淑芬」。

林淑芬昨批評柯建銘，稱不管命令有沒有欺上瞞下，或是假傳聖旨，但是因為會議沒收討論，才讓握有權力的人恣意妄為；以兩次大法官同意權行使為例，黨團會議也是毫無討論，直接下達命令，大家一頭霧水認為不宜，柯建銘也是一樣威脅跑票者開除。這就是這一年半來的問題，不是說沒有討論沒有民主嗎？

林淑芬及民進黨團內對柯建銘的批評引發諸多討論，甚至傳出總統府要釋柯建銘兵權的說法。總統府發言人郭雅慧則表示，黨團任何幹部去留由黨團內部選舉決定，賴總統充分表達國會黨團自主。

楊智伃則是改編經典老歌「夢醒時分」，大酸林淑芬早知道失敗總是難免的，現在只是「夢醒淑芬」。

楊智伃改編的「夢醒淑芬」：

你說你信了不該信的人

你的良知滿是傷痕

你說你造了不該造的謠

心中滿是悔恨

你說你嚐盡了罷免的苦

找不到可以投票的人

你說你感到萬分失敗

甚至開始懷疑人生

早知道失敗總是難免的

你又何苦一意虔誠

因為黨意總是難捨難分

何必在意那一點點掌聲

要知道後悔總是難免的

在每一個夢醒時淑芬

有些權位你現在不必問

有些人事你永遠不必等

