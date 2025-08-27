大罷免「災難性民主內戰」 游盈隆籲賴清德做3件事：這些人應鞠躬道歉

兩波大罷免大失敗，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，如果說726大罷免大槓龜是一個8級政治強震，823核三延役公投暨第二波大罷免再槓龜則是6級餘震，整個台灣社會與人民皆受到空前震撼與驚嚇，正慢慢甦醒中。經歷如此大規模的災難性民主內戰，身處風暴中心的執政的民進黨如何處理善後？如何收拾殘局？舉世關注。

游盈隆在臉書發表「關於『太扯、太少與太遲』的施政作為」一文，他表示，兩次大罷免后，民進黨執政當局的官方回應，只有8月23日晚上賴清德總統的一場不到半小時的記者會，賴總統試圖為這場史無前例的大罷免定性，說明政府對核三延役的態度，並提出相關因應作為。他當晚在臉書評論，「我初步的感覺是：他的回應避重就輕、太保守、太傳統、太自我防衛、也太自我設限了」。

為什麼說是「避重就輕」？游盈隆表示，因為賴總統將大罷免定性為「憂心國會紛擾可能衝擊國家發展的百萬人民，期待以自己的力量帶來改變」，而不提長達半年以上大罷免過程對整個國家與社會的衝擊與傷害。正所謂「能見秋毫之末，而不見輿薪」，受到重傷害的在野黨怎能接受？受到大罷免衝擊的廣大民眾又如何能信服？

游盈隆表示，賴清德總統兼黨主席截至目前的善後處理，恐怕難以滿足社會期待。他覺得短期內至少要做到3件事，第一，民進黨中央與立院黨團應公開且正式向社會道歉，以有效平息眾怒。8月27日中常會，賴總統兼黨主席應率全體中常委至少一鞠躬向社會致歉。

游盈隆表示，第二，立院黨團總召柯建銘應率黨團7個核心幹部及涉入最深的不分區立委如沈伯洋，在最短時間內，公開且正式向社會3鞠躬道歉。否則，社會對民進黨的認同、感情與支持恐將無止盡下跌。第三，規畫中的內閣改組，如果僅限於4、5個人，恐怕也是無濟於事。既不能適度回應社會期待，又不能根本上解決政治僵局，社會最後還是會將可預見的政局動盪歸咎於執政當局。

