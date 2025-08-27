快訊

獨／「小英男孩」鄭亦麟涉收賄施壓台電 賄款進弟弟帳戶人已出境

北部天空很多莢狀雲！鄭明典：很可能南方季風槽增強 中南部應該會降溫

聽新聞
0:00 / 0:00

大罷免「災難性民主內戰」 游盈隆籲賴清德做3件事：這些人應鞠躬道歉

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
圖為賴清德總統（右）和立法院民進黨團總召柯建銘（左）。圖／聯合報系資料照片
圖為賴清德總統（右）和立法院民進黨團總召柯建銘（左）。圖／聯合報系資料照片

兩波大罷免大失敗，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，如果說726大罷免大槓龜是一個8級政治強震，823核三延役公投暨第二波大罷免再槓龜則是6級餘震，整個台灣社會與人民皆受到空前震撼與驚嚇，正慢慢甦醒中。經歷如此大規模的災難性民主內戰，身處風暴中心的執政的民進黨如何處理善後？如何收拾殘局？舉世關注。

游盈隆在臉書發表「關於『太扯、太少與太遲』的施政作為」一文，他表示，兩次大罷免后，民進黨執政當局的官方回應，只有8月23日晚上賴清德總統的一場不到半小時的記者會，賴總統試圖為這場史無前例的大罷免定性，說明政府對核三延役的態度，並提出相關因應作為。他當晚在臉書評論，「我初步的感覺是：他的回應避重就輕、太保守、太傳統、太自我防衛、也太自我設限了」。

為什麼說是「避重就輕」？游盈隆表示，因為賴總統將大罷免定性為「憂心國會紛擾可能衝擊國家發展的百萬人民，期待以自己的力量帶來改變」，而不提長達半年以上大罷免過程對整個國家與社會的衝擊與傷害。正所謂「能見秋毫之末，而不見輿薪」，受到重傷害的在野黨怎能接受？受到大罷免衝擊的廣大民眾又如何能信服？

游盈隆表示，賴清德總統兼黨主席截至目前的善後處理，恐怕難以滿足社會期待。他覺得短期內至少要做到3件事，第一，民進黨中央與立院黨團應公開且正式向社會道歉，以有效平息眾怒。8月27日中常會，賴總統兼黨主席應率全體中常委至少一鞠躬向社會致歉。

游盈隆表示，第二，立院黨團總召柯建銘應率黨團7個核心幹部及涉入最深的不分區立委如沈伯洋，在最短時間內，公開且正式向社會3鞠躬道歉。否則，社會對民進黨的認同、感情與支持恐將無止盡下跌。第三，規畫中的內閣改組，如果僅限於4、5個人，恐怕也是無濟於事。既不能適度回應社會期待，又不能根本上解決政治僵局，社會最後還是會將可預見的政局動盪歸咎於執政當局。

罷免

延伸閱讀

游盈隆：柯建銘應為大罷免失利負主要責任 籲自辭立委

游盈隆籲：賴總統可以大方提出「有條件的藍白組閣」

點名謝志偉找碴 游盈隆：已非蔡英文時代 再鬼混難向國人交代

遭游盈隆酸「燒成灰還是綠」 曹興誠反嗆「有色盲」：已變了顏色

相關新聞

郭國文轟柯建銘 「假傳聖旨」離民心

民進黨兩波大罷免失利後，各派系劍指發動大罷免的民進黨立院黨團總召柯建銘。新潮流系立委郭國文昨天表示，柯建銘在普發現金案假...

新聞眼／綠壓力鍋炸開 好戰老柯賴怎解套

民進黨支持的大罷免以卅二比○慘敗，最早主張大罷免、在國會實行「堅壁清野」路線的柯建銘成了眾矢之的，不但在野圍攻，更遭黨內...

大罷免「災難性民主內戰」 游盈隆籲賴清德做3件事：這些人應鞠躬道歉

兩波大罷免大失敗，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，如果說726大罷免大槓龜是一個8級政治強震，823核三延役公投暨第二波...

「柯建銘必須離開國會」 朱立倫：他留立院是對不起台灣社會

大罷免大失敗，民進黨內掀起反柯建銘聲浪。國民黨主席朱立倫今表示，行政院長卓榮泰的詢答間接承認，在柯建銘的操弄下，行政機器...

【重磅快評】綠委轟老柯假傳聖旨 坐實賴清德昏君無能

大罷免政治海嘯後，民進黨上下還穿著褲子的寥寥可數，急捉戰犯遮羞，竟連總統是獨裁昏君的機密都洩露了。賴系綠委護主心切，槍口...

郭國文轟柯建銘「假傳聖旨」 媒體人：沒賴清德同意不可能這麼直白

民進黨兩波罷免皆失敗，引發黨內檢討。立委郭國文直言，檢討應聚焦路線而非個人，並承認因普發現金議題在黨團大會與總召柯建銘激烈爭執、甚至爆粗口，批柯「假傳聖旨、忽視立委意見」。媒體人樊啟明則分析，郭國文屬賴清德核心嫡系，若未經總統默許，不可能如此公開挑戰柯建銘。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。