郭國文轟柯建銘 「假傳聖旨」離民心

民進黨兩波大罷免失利後，各派系劍指發動大罷免的民進黨立院黨團總召柯建銘。新潮流系立委郭國文昨天表示，柯建銘在普發現金案假傳聖旨，讓民進黨離民心越來越遠；立委林淑芬也嗆，本屆黨團是最沒得討論、只剩下命令及恐嚇開除。

外界關切賴總統的態度。總統府發言人郭雅慧表示，黨團幹部產生是由內部成員選舉而成，任何幹部的去留也勢必由黨團內部選舉來決定，賴清德總統充分表達國會黨團自主，這也是民進黨長年以來的傳統。

民進黨人士表示，目前各派系有相當共識，柯建銘應辭去總召或至少退居幕後，「民進黨不能再被柯建銘綁架」。該人士說，柯建銘未來名義上仍是「永遠的總召」，但退居幕後、稀釋黨團決策權，是相對可行辦法；若要柯建銘辭去總召職位，直接黨團換血一步到位，恐怕只能賴清德總統親自出手，否則誰也解不了這道黨內政治難題。

柯否認假傳聖旨

針對黨內的批評與反彈，柯建銘回應，他未假傳聖旨，黨內的事不再回答，不隨之起舞。

但不僅民進黨立委「批柯」，國民黨主席朱立倫昨表示，在柯建銘的操弄下，行政機器已淪為政治鬥爭的幫凶，因此，柯建銘必須離開國會。時代力量昨也舉行「柯建銘不換，民進黨不會好；民進黨不好，台灣也會倒」記者會，呼籲換掉柯建銘。

朱立倫昨以「讓柯建銘留在立法院，是對不起台灣社會」為題在臉書發文指出，過去一年，台灣壟罩在政治鬥爭的陰影下，國會對立、朝野撕裂、社會衝突，這一切亂象的根源，當然是執政者的授意，外部側翼的呼應，而最大的元凶之一，正是長期指揮民進黨黨團、扭曲國會民主的柯建銘，這是來自民進黨自家的反省與證言。

郭國文昨天一早貼臉書表示，以「財劃法」修法為例，明明大家過去都主張要修，但為了減少藍白修法的正當性，柯建銘寧可說現行版本最好，也不願提院版；又如普發現金案，財政部沒有好好論述超徵，導致一萬元成為基層的期待，尤其是災區民眾更渴望一萬元，但本月初黨團會議上，當超過十位立委輪番發表意見，也提議由政院提出預算避免違憲問題時，柯建銘卻說府院黨團都講好不發，如此假傳聖旨又忽視他人意見的做法，讓他站出來不惜爆粗口，用強硬的方式反抗。

林淑芬也表示，兩次大法官同意權行使，民進黨團會議毫無討論，直接下達命令，大家一頭霧水認為不宜，柯建銘也是一樣威脅跑票者開除，「這就是這一年半來的問題」。

