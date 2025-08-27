新聞眼／綠壓力鍋炸開 好戰老柯賴怎解套

民進黨支持的大罷免以卅二比○慘敗，最早主張大罷免、在國會實行「堅壁清野」路線的柯建銘成了眾矢之的，不但在野圍攻，更遭黨內逼宮；但柯揚言「不斷戰鬥」，與逼宮派火車對撞。民進黨內茶壺風暴正在悶燒，如何解決「老柯問題」，考驗賴清德總統領導威望，更攸關未來朝野和諧與政局走向。

柯建銘力推大罷免，府院黨起初態度保留，但最終默許、支持，如今罷免大翻車。綠營若將所有錯推給柯建銘，雖不盡公平，不過柯建銘主導民進黨在國會的攻防策略，從這屆立法院長選舉，堅持排除綠白合作的可能機會，到以「捍衛憲政」為名，要求綠營立委強力對抗藍白國會多數，造成一年多來的朝野僵局無解，柯建銘作為黨團總召，絕對難辭其咎，也該負最大責任。

柯建銘經常在府院黨高層會議中抒發己見，強調如何對抗國民黨與民眾黨，不少與會人士曾私下抱怨老柯愛「講古」，也對他強力對抗藍白作為有疑慮。賴清德理解柯建銘「忠黨愛國」，大多尊重柯的發言與想法；但不可否認，總統提名的大法官人事案，在柯建銘運作下，綠營兩度跑票，確實讓執政高層感到灰心。

黨內對柯建銘的強勢作風不滿，在大罷免時期，綠營立委「相忍為黨」，如今大罷免大失敗，悶燒已久的壓力鍋終被掀開。除英系立委王世堅多次批判柯建銘，賴清德嫡系立委也陸續出招，包括林俊憲稱民進黨團路線要總檢討，吳思瑤辭幹事長、郭國文公開批柯建銘「假傳聖旨」，能代表新系意志的段宜康更意有所指「沒有人可以說自己無可替代」。

柯建銘曾對友人說，他跟賴清德默契十足，只要一個眼神，總統就知道他要做什麼。但當黨內對柯建銘逼宮，總統府也只能稱「總統充分表達國會黨團自主」。但所謂「黨團自主」，難道不需要有「黨主席的意志」相呼應？比起黨團立委的發難，更重要的是賴清德的態度。賴總統的民意支持度已跌落低谷，若仍無力解決綠營內部路線與矛盾，將更難團結朝野與國人。

商品推薦