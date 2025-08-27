快訊

新聞眼／綠壓力鍋炸開 好戰老柯賴怎解套

聯合報／ 本報記者周佑政蔡晉宇

民進黨支持的大罷免以卅二比○慘敗，最早主張大罷免、在國會實行「堅壁清野」路線的柯建銘成了眾矢之的，不但在野圍攻，更遭黨內逼宮；但柯揚言「不斷戰鬥」，與逼宮派火車對撞。民進黨內茶壺風暴正在悶燒，如何解決「老柯問題」，考驗賴清德總統領導威望，更攸關未來朝野和諧與政局走向。

柯建銘力推大罷免，府院黨起初態度保留，但最終默許、支持，如今罷免大翻車。綠營若將所有錯推給柯建銘，雖不盡公平，不過柯建銘主導民進黨在國會的攻防策略，從這屆立法院長選舉，堅持排除綠白合作的可能機會，到以「捍衛憲政」為名，要求綠營立委強力對抗藍白國會多數，造成一年多來的朝野僵局無解，柯建銘作為黨團總召，絕對難辭其咎，也該負最大責任。

柯建銘經常在府院黨高層會議中抒發己見，強調如何對抗國民黨與民眾黨，不少與會人士曾私下抱怨老柯愛「講古」，也對他強力對抗藍白作為有疑慮。賴清德理解柯建銘「忠黨愛國」，大多尊重柯的發言與想法；但不可否認，總統提名的大法官人事案，在柯建銘運作下，綠營兩度跑票，確實讓執政高層感到灰心。

黨內對柯建銘的強勢作風不滿，在大罷免時期，綠營立委「相忍為黨」，如今大罷免大失敗，悶燒已久的壓力鍋終被掀開。除英系立委王世堅多次批判柯建銘，賴清德嫡系立委也陸續出招，包括林俊憲稱民進黨團路線要總檢討，吳思瑤辭幹事長、郭國文公開批柯建銘「假傳聖旨」，能代表新系意志的段宜康更意有所指「沒有人可以說自己無可替代」。

柯建銘曾對友人說，他跟賴清德默契十足，只要一個眼神，總統就知道他要做什麼。但當黨內對柯建銘逼宮，總統府也只能稱「總統充分表達國會黨團自主」。但所謂「黨團自主」，難道不需要有「黨主席的意志」相呼應？比起黨團立委的發難，更重要的是賴清德的態度。賴總統的民意支持度已跌落低谷，若仍無力解決綠營內部路線與矛盾，將更難團結朝野與國人。

罷免 柯建銘 賴清德

郭國文轟柯建銘「假傳聖旨」 媒體人：沒賴清德同意不可能這麼直白

傳黨團會議罵柯建銘 郭國文：反映基層聲音對事不對人

王婉諭籲下台為民進黨解圍 柯建銘：不需他們置喙

林淑芬接力轟柯建銘：黨團內不許有討論 僅下命令恐嚇開除

「柯建銘必須離開國會」 朱立倫：他留立院是對不起台灣社會

大罷免大失敗，民進黨內掀起反柯建銘聲浪。國民黨主席朱立倫今表示，行政院長卓榮泰的詢答間接承認，在柯建銘的操弄下，行政機器...

郭國文轟柯建銘 「假傳聖旨」離民心

民進黨兩波大罷免失利後，各派系劍指發動大罷免的民進黨立院黨團總召柯建銘。新潮流系立委郭國文昨天表示，柯建銘在普發現金案假...

新聞眼／綠壓力鍋炸開 好戰老柯賴怎解套

民進黨支持的大罷免以卅二比○慘敗，最早主張大罷免、在國會實行「堅壁清野」路線的柯建銘成了眾矢之的，不但在野圍攻，更遭黨內...

【重磅快評】綠委轟老柯假傳聖旨 坐實賴清德昏君無能

大罷免政治海嘯後，民進黨上下還穿著褲子的寥寥可數，急捉戰犯遮羞，竟連總統是獨裁昏君的機密都洩露了。賴系綠委護主心切，槍口...

郭國文轟柯建銘「假傳聖旨」 媒體人：沒賴清德同意不可能這麼直白

民進黨兩波罷免皆失敗，引發黨內檢討。立委郭國文直言，檢討應聚焦路線而非個人，並承認因普發現金議題在黨團大會與總召柯建銘激烈爭執、甚至爆粗口，批柯「假傳聖旨、忽視立委意見」。媒體人樊啟明則分析，郭國文屬賴清德核心嫡系，若未經總統默許，不可能如此公開挑戰柯建銘。

林淑芬接力轟柯建銘：黨團內不許有討論 僅下命令恐嚇開除

綠營大罷免失利，民進黨內檢討聲四起。民進黨立委郭國文率先公開批評柯建銘之後，民進黨立委林淑芬也嗆，這一屆的民進黨立法院黨...

