「柯建銘必須離開國會」 朱立倫：他留立院是對不起台灣社會

大罷免大失敗，民進黨內掀起反柯建銘聲浪。國民黨主席朱立倫今表示，行政院長卓榮泰的詢答間接承認，在柯建銘的操弄下，行政機器已淪為政治鬥爭的幫凶，因此，柯建銘必須離開國會。他也呼籲賴清德總統，要約束黨意凌駕民意的獨裁行為；還是要繼續縱容政治亂源傷害台灣民主？

朱立倫今以「讓柯建銘留在立法院，是對不起台灣社會」為題在臉書發文指出，過去一年，台灣壟罩在政治鬥爭的陰影下，國會對立、朝野撕裂、社會衝突。這一切亂象的根源，當然是執政者的授意，外部側翼的呼應。而最大的元凶之一，正是長期指揮民進黨黨團、扭曲國會民主的民進黨團總召柯建銘。

朱立倫說，這是來自民進黨自家的反省與證言，「同樣毫無討論，直接下達命令」、「假傳聖旨又忽視他人意見」，在在證明其無視民主，一意成為專制打手的人格特質。更令人遺憾的是，這股歪風已從國會蔓延至行政部門。行政院全無專業操守，甘心成為柯建銘一伙發動大罷免的側翼。

朱立倫指出，卓榮泰今天在國會公開證實，當初指責在野黨凍結預算為刪除預算純係造謠；甚至連許多民進黨立委也坦言，即便許多人認為正確或可以討論，行政院在「財劃法」與「普發現金」等議題上仍百般推託，拒提對案，其目的就是為大罷免添柴火。這無疑是間接承認，在柯建銘的操弄下，整個行政機器已淪為政治鬥爭的幫兇。

朱立倫說，當民進黨立委終於承認錯誤，願意回頭討論、甚至支持過去自己也曾支持的「財劃法」與普發現金政策時，這恰好證明，國民黨始終站在人民的角度，堅持推動福國利民的法案，堅持所有負責任的政黨都應共同支持的改革。

朱立倫表示，政治應以民為本，當錯誤被承認，朝野就應該回到對話合作的正軌。在接下來的預算會期，國民黨團歡迎行政院與民進黨團，就「財政收支劃分法」、普發現金一萬元、提升警消退休所得替代率、志願役加給等所有人民關心的重要法案，展開對話。執政黨若真心反省，就應主動放棄鬥爭，依法行政，讓台灣大步向前。

朱立倫說，台灣需要的是健康的民主對話，不是賴清德一人獨斷的「聖旨」；台灣需要的是理性的政策辯論，不是顛倒黑白的抹黑造謠。令人感到無比諷刺的是，最常指控在野黨「毀憲亂政」的柯建銘，卻正是那位被自家同志批評為「沒有民主」、獨斷專行的領導者。

朱立倫表示，這背後揭示民進黨某些人的世界觀，台灣人似乎只分為兩類；一種是必須抹殺的敵人，另一種是聽話的奴才。而柯建銘，就是其中的代表。在這種思維裡，沒有可以平起平坐的夥伴，沒有能理性對話的諍友，更沒有忠誠反對者的存在空間。這才是對台灣民主最根本的傷害，是專制政治的真正元兇。

朱立倫強調，國會應該是合議的殿堂，監督的來源，而不是任何人的橡皮圖章。因此，柯建銘必須離開國會。他也要向賴清德提出最嚴正呼籲，柯建銘的「聖旨」是否代表的就是賴的意志？賴總統是要選擇與人民站在一起，約束黨意凌駕民意的獨裁行為；還是要繼續縱容這樣的政治亂源，讓整個政府都成為毀憲亂政、傷害台灣民主的共犯？台灣人民，都在等賴總統的答案。

商品推薦