【重磅快評】綠委轟老柯假傳聖旨 坐實賴清德昏君無能

大罷免政治海嘯後，民進黨上下還穿著褲子的寥寥可數，急捉戰犯遮羞，竟連總統是獨裁昏君的機密都洩露了。賴系綠委護主心切，槍口指向萬年總召柯建銘，逼他下台。賴嫡系郭國文激情演出，自爆在黨團大會為「普發一萬」飆髒話嗆老柯，指控他一年多來許多議案表決「假傳聖旨」。

郭國文馬後砲大義凜然，未必能轟倒老柯，卻是鐵證如山，證明賴清德有如幽居深宮的皇帝不理政事，被柯建銘哄騙一年多，低能無知。諷刺的是，郭國文堪稱全黨「最黏賴清德」，他批老柯假傳聖旨，讓黨的路線「離民心越來越遠」，但他強忍一年多還不向上直諫？還是直諫之後賴總統充耳不聞？郭國文表忠，竟演了一齣「萬曆與魏忠賢」。

全國皆知賴清德不滿少數執政，和柯建銘、卓榮泰密謀大罷免。老柯還得意邀功上節目大爆內幕。當民意要求賴清德為內耗一年撕裂社會誠心檢討，嫡系立委便聲東擊西，圍柯救賴。

林俊憲在824開第一槍，喊話「內閣、黨務、黨團皆要檢討」，隨即黨團幹事長、新系吳思瑤請辭，陳培瑜等黨團幹部追隨，辭去剩不到一周任期的職務。上演逼宮柯建銘立辭總召。蘇巧慧逆風力挺老柯「不可或缺」，不料引出退隱江湖的新潮流北流大老段宜康發聲，冷回「沒有誰無可替代，這才是民主」。新潮流、蘇系高來高去，偏偏避談大罷免政治責任，劍指總召之位。

柯建銘老神在在不言辭。郭國文繼而自爆在黨團大會挑戰老柯假傳聖旨。綠委火上加油，指控柯總召從兩次大法官人事表決，到增加國定假日、普發一萬元等，假傳聖旨師心自用。但老柯之所以「硬碰硬」不聽其他綠委建議，不正是因奉旨為大罷免蓄積柴火，準備一舉殲滅31席藍委？

更何況，郭國文自己都說漏嘴，坦承過去許多法案，民進黨為與藍白「全面對抗」，不只禁止自家立委提案，連院版也禁提。例如《財劃法》大家過去都主張要修，但「為減少藍白修法正當性」，寧可說現行版本最好，也不提政院版。並坦承「基於大罷免目標，服從柯總召，一切都是相忍為黨，顧全大局」。這段自白有如呈堂鐵證：大罷免根本不是抗中保台，是為黨戰鬥。綠委甘願執行這般反民主的任務，不是受制柯建銘，而是懾於賴清德主席的提名權才為虎作倀。

大罷免是政爭開始，柯建銘作為發起人，辭不分區都不足謝罪國人。但賴清德作為總統兼黨主席，與老柯合謀能裝作沒事路人嗎？綠委別再逼宮了，罵再多老柯不民主，只是強化賴清德的獨裁昏君形象。

