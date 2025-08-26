郭國文轟柯建銘「假傳聖旨」 媒體人：沒賴清德同意不可能這麼直白

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
兩波罷免都失敗，民進黨內掀起檢討聲浪柯建銘聲浪。賴系立委郭國文（左圖）今更公開批評柯建銘（右圖）「假傳聖旨」。圖／聯合報系資料照
民進黨兩波罷免皆失敗，引發黨內檢討。立委郭國文直言，檢討應聚焦路線而非個人，並承認因普發現金議題在黨團大會與總召柯建銘激烈爭執、甚至爆粗口，批柯「假傳聖旨、忽視立委意見」。媒體人樊啟明則分析，郭國文屬賴清德核心嫡系，若未經總統默許，不可能如此公開挑戰柯建銘。

郭國文指出，罷免挫敗反映民進黨近年路線逐漸脫離民心，許多政策為了與藍白「全面對抗」，反而限制自家立委提案。他舉例，《財劃法》多年來各界主張應修，卻因要減少藍白修法正當性，黨團寧稱「現行版本最好」，也不願提院版修法。

針對普發現金案，郭國文強調，財政部未妥善論述超徵問題，導致「每人1萬元」成為基層的期待，尤其災區民眾更渴望需求。他透露，黨團大會時，逾10名立委輪流發言，建議行政院編列預算以避免違憲爭議，卻遭柯建銘以「府院黨團都同意不發」為由否決，他直批柯「假傳聖旨，又忽視他人意見」，讓他必須站出來用強硬的方式反抗。

郭國文強調，對藍白若有明顯違憲舉措，例如國會擴權法案，他會全力抵制。但是「為了對抗而對抗」，還限制自家立委提案，他無法認同。而且，民進黨已非國會多數，唯有透過提出比藍白更進步、更貼近民生的法案，黨才能回歸到進步與改革的本質。

對於郭國文的舉動，媒體人樊啓明指出，「郭國文不是普通民進黨立委，他是嫡系中的嫡系」，若無總統賴清德默許，他不可能用「這麼白的話」批評柯建銘。

相關新聞

林淑芬接力轟柯建銘：黨團內不許有討論 僅下命令恐嚇開除

綠營大罷免失利，民進黨內檢討聲四起。民進黨立委郭國文率先公開批評柯建銘之後，民進黨立委林淑芬也嗆，這一屆的民進黨立法院黨...

【重磅快評】綠委轟老柯假傳聖旨 坐實賴清德昏君無能

大罷免政治海嘯後，民進黨上下還穿著褲子的寥寥可數，急捉戰犯遮羞，竟連總統是獨裁昏君的機密都洩露了。賴系綠委護主心切，槍口...

大罷免落幕八百壯士對國民黨下通牒：停砍年金 勿再食言

「726」及「823」大罷免結束，國民黨31席立委罷免終告失敗收場，「800壯士捍衛中華協會」今天發表聲明，呼籲國民黨立...

新片1天破百萬觀看！Cheap解析大罷免敗因 酸罷團：繼續怪選民太笨

由公民團體發起的全台大罷免，最終以32：0全數失敗收場，百萬網紅Cheap 24日上傳影片分析此次罷免失敗的原因，僅短短1天觀看數就破百萬，留言數破萬，討論不斷。他昨（25日）也發文回應各界指教，認為

喊柯建銘不換民進黨不會好 王婉諭：從容下台是反省的開始

民進黨發動大罷免以失敗收場，立委柯建銘成為黨內咎責對象，時代力量黨主席王婉諭今天說，人民無法接受藍白主導的國會，更擔憂民...

