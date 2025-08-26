王婉諭籲下台為民進黨解圍 柯建銘：不需他們置喙

快訊

中央社／ 台北26日電

時代力量黨主席王婉諭今天說，大罷免後人民以做出選擇，民進黨須徹底反省，最重要的一步是讓民進黨團總召柯建銘下台，不要戀棧權位，選擇從容下台，為民進黨解圍、為台灣解危。

民進黨立法院黨團總召柯建銘受訪時表示，民進黨的事情不需要他們來置喙，謝謝指教，而現在國民黨主席改選，那齣戲比較好看吧。

王婉諭、時代力量新竹市議會黨團總召林彥甫上午在立法院外舉行記者會。王婉瑜說，726、823兩次罷免投票，已用選票傳達清楚訊息，許多人無法接受藍白主導的國會，但有更多人擔憂執政的民進黨取得國會多數，邁向完全執政。

王婉諭表示，面對選民的決定，民進黨須徹底反省，最重要的一步是讓柯建銘下台。柯建銘擔任立委30多年，對台灣民主化有貢獻，也是一位難纏的對手，相信台灣社會將會給予公允評價。

王婉諭說，過去民進黨完全執政時強行表決、壓制異議，如今失去國會多數，走上杯葛到底、焦土對抗路線，讓民進黨「沒有論述、只有反對」，失去論述國家方向的能力，這正是台灣人民不願讓民進黨完全執政的根本原因。

王婉諭表示，此時柯建銘能為台灣民主做的最後一件大事，就是不要戀棧權位，選擇從容下台，為民進黨解圍、為台灣解危。

王婉諭強調，柯建銘的去留本應是民進黨家務事，但看到眼前台灣的危機，呼籲總統賴清德、柯建銘，忘掉一己的得失，做出正確的選擇，台灣民主路還很長，不能讓任何人或政黨，變成國家裹足不前的絆腳石。

