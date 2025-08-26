大罷免落幕八百壯士對國民黨下通牒：停砍年金 勿再食言

「726」及「823」大罷免結束，國民黨31席立委罷免終告失敗收場，「800壯士捍衛中華協會」今天發表聲明，呼籲國民黨立院黨團實踐承諾，在立院新會期通過停止退休俸逐年遞減提案，勿再食言。

「800壯士捍衛中華協會」強調，為爭取軍公教警消權益，從4月中旬即投入反罷活動，以雙北立委為對象，計參與里民說明會、中大型造勢活動等20餘場次，並於8月12日邀集公教警消全國各協會會長、理事長及代表研擬聯合聲明文，冀國民黨立院黨團能踐履承諾，勿再食言，「還我合法權益，以遂我殷殷切盼之心」；聯合聲明文並於今日遞送立院。

聯合發表聲明的團體除了中華民國八百壯士捍衛中華協會外，還有中華民國公教警消聯合總會等共7個團體，聲明全文如下：

長期以來我群即是泛藍陣營中最堅定的一個團體，無論是反惡霸的行動或各類選舉，縱有恨鐵不成鋼的悲憤也有含淚前往投票的無奈，我們還是以實際行為熱情的參與支持。為避免大惡罷對國家及中國國民黨所帶來的衝擊，我們亦能體諒中國國民黨未能於上一會期提出「停止退休俸逐年遞減案」的窘境。

爾今，我們必須再次呼籲，風雨暫歇，冀望中國國民黨結合友黨陣營，能於下一會期中排除萬難踐履承諾，堅決排案三讀，還我合法權益及殷殷切盼之心，共獲雙贏。