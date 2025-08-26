快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
百萬網紅cheap發片解析全台大罷免32：0敗因。圖／截自cheap YouTube影片
由公民團體發起的全台大罷免，最終以32：0全數失敗收場，百萬網紅Cheap 24日上傳影片分析此次罷免失敗的原因，僅短短1天觀看數就破百萬，留言數破萬，討論不斷。他昨（25日）也發文回應各界指教，認為「忠言逆耳」，酸罷團「最好不要檢討」繼續活在同溫泡泡中，他之後才可以繼續上影片「民進黨是走錯了哪一步！？」。

Cheap在影片中指出，全台大罷免在經過2梯次投票後，以32：0潰敗收場，但在投票前罷團與民進黨士氣如日中天，罷免活動全台開花，投票前夕還喊出「百工百業挺罷免」，不少立委、名嘴皆預測可拉下7至11席立委，沒想到結果出來卻翻車翻到天邊。

他認為，罷免失敗最大的理由就是「大罷免本身」，從罷團給的罷免理由來看，「賣台舔共」、「只會舉手」、「不懂法案」等都是政治立場不同，而非立委本身不適任，罷團將罷免當成補考工具，選輸就發動罷免只會讓藍綠永遠陷在藍綠對抗的惡鬥中。

Cheap也直言，罷團將失敗理由歸在選區本來就藍、國民黨動員太猛、（普發）1萬元是買票、中共滲透超乎預期等，但實際上是罷免理由不夠正當，難以說服群眾，且罷團本身太極端也讓中間選民反感，最終投出不同意票。

影片上架後，吸引大批網友留言發表意見，「講得很中肯，那些罷團，只要你不支持罷免，就一律把你打成中共同路人，這是最讓我覺得噁心的地方」、「我是警消，看到某人在那邊說警消組工會是中共同路人，我就決定要出門投票教訓這群傲慢的人」、「有一次下班順便接兒子，走路走一走遇到霸團…他們竟然告訴我只有國小3年級的兒子『回家告訴你們爸爸媽媽，如果投不同意罷免的都會被抓去打仗死翹翹哦』…，我真的很痛恨利用政治影響小孩的人，真垃圾」、「我是公家單位製作地圖人員，因為要時常更新台灣地圖，必須徒步大街小巷並且拿地圖紙本記錄，類似GOOGLE街景調查。今年就一直被警察盤查，因為警察接獲報案必須受理，還被民眾拍照拍證件質疑，台灣剩下什麼？剩下莫名其妙的仇恨，仇恨誰造成的？不就是莫名其妙的罷團」。

25日Cheap也在臉書宣佈影片已121萬次觀看，表示影片上架後有一堆人罵他、抹他、貼標籤，他酸罷團仍活在自己的泡泡裡，「沒關係，最好不要檢討」，繼續怪國民黨、阿共太壞、選民太笨，這樣他2026年才能再上一部影片，探討「民進黨是走錯了哪一步！？」。

新片1天破百萬觀看！Cheap解析大罷免敗因 酸罷團：繼續怪選民太笨

