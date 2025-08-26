快訊

文化大學傳宿舍浴室偷拍案 校方：譴責犯罪、助受害學生提告求償

嗆聽不懂郭國文邏輯！柯建銘：應挺政院發現金違憲論 沒假傳聖旨

中華車MG休旅車上市突喊卡 業界嗅出不尋常的味道

聽新聞
0:00 / 0:00

喊柯建銘不換民進黨不會好 王婉諭：從容下台是反省的開始

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民進黨發動大罷免以失敗收場，時代力量黨主席王婉諭（右）點名民進黨立委柯建銘下台一鞠躬。圖／時代力量提供
民進黨發動大罷免以失敗收場，時代力量黨主席王婉諭（右）點名民進黨立委柯建銘下台一鞠躬。圖／時代力量提供

民進黨發動大罷免以失敗收場，立委柯建銘成為黨內咎責對象，時代力量黨主席王婉諭今天說，人民無法接受藍白主導的國會，更擔憂民進黨邁向完全執政，柯建銘能為台灣做的最後一件大事，就是不要戀棧權位從容下台，民進黨此時必須徹底反省。

時代力量上午在立法院舉行「柯建銘不換，民進黨不會好；民進黨不好，台灣也會倒」記者會。王婉諭表示，經過兩波大罷免投票，人民已經用選票明確傳達訊息，儘管許多人無法接受藍白主導的國會，但是也有更多人擔憂民進黨取得國會多數、邁向完全執政。

王婉諭指出，柯建銘擔任立委超過30年，對於台灣民主化有其貢獻，也是一位難纏的對手，相信台灣社會將會給予公允評價。但是在此時此刻，柯建銘能為台灣民主做的最後一件大事，就是不要戀棧權位，選擇從容下台，不僅為民進黨解圍也為台灣解危。

王婉諭批評，在柯建銘的領導之下，民進黨團變成一言堂，完全執政時期強行表決、壓制異議，如今失去國會多數，綠營走上杯葛到底、焦土對抗的路線，也讓民進黨成為「沒有論述、只有反對」的政黨，失去論述國家方向的能力，正是台灣人民不願讓民進黨完全執政的根本原因。

王婉諭提醒，台灣不僅要面對內部僵局，還要承受來自中國的外在威脅，如果本土政權失去自省，台灣無法團結，最開心的一定是中國，「因為一個彼此內耗、失去互信的台灣，就是中國最希望看到的台灣。」

王婉諭強調，柯建銘的去留本應是民進黨家務事，但是看到眼前台灣的危機，呼籲民進黨主席賴清德與柯建銘忘掉一己得失，並且做出正確選擇。

新竹市議員林彥甫表示，撤換柯建銘不只是民進黨的事，更是攸關台灣民主發展的關鍵，「出關播種、遍地開花」是2014年太陽花運動的宣言，然而柯建銘正在把「非民進黨的花」全部踩死，相信撤換柯建銘刻不容緩，也是當前多數關心台灣未來公民的最大共識。

大罷免 柯建銘 王婉諭 時代力量

延伸閱讀

傳每周高層會議釋柯建銘兵權 府：賴總統尊重黨團自主

籲民進黨徹底檢討 時力：柯建銘需辭總召

郭國文對柯建銘爆粗口 吳思瑤緩頰：大鳴大放 反映基層聲音

郭國文批柯建銘：假傳聖旨又忽視他人意見 離民心越來越遠

相關新聞

喊柯建銘不換民進黨不會好 王婉諭：從容下台是反省的開始

民進黨發動大罷免以失敗收場，立委柯建銘成為黨內咎責對象，時代力量黨主席王婉諭今天說，人民無法接受藍白主導的國會，更擔憂民...

新片1天破百萬觀看！Cheap解析大罷免敗因 酸罷團：繼續怪選民太笨

由公民團體發起的全台大罷免，最終以32：0全數失敗收場，百萬網紅Cheap 24日上傳影片分析此次罷免失敗的原因，僅短短1天觀看數就破百萬，留言數破萬，討論不斷。他昨（25日）也發文回應各界指教，認為

郭國文對柯建銘爆粗口 吳思瑤緩頰：大鳴大放 反映基層聲音

大罷免重挫綠營士氣，傳民進黨立委郭國文因普發現金議題開嗆民進黨立院黨團總召柯建銘，還爆粗口。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤緩...

林淑芬接力轟柯建銘：黨團內不許有討論 僅下命令恐嚇開除

綠營大罷免失利，民進黨內檢討聲四起。民進黨立委郭國文率先公開批評柯建銘之後，民進黨立委林淑芬也嗆，這一屆的民進黨立法院黨...

大罷免落幕八百壯士對國民黨下通牒：停砍年金 勿再食言

「726」及「823」大罷免結束，國民黨31席立委罷免終告失敗收場，「800壯士捍衛中華協會」今天發表聲明，呼籲國民黨立...

傳每周高層會議釋柯建銘兵權 府：賴總統尊重黨團自主

大罷免失敗後，民進黨立院黨團總召柯建銘成為箭靶，賴清德總統每周主持的府院黨高層會議納入黨團七長，被解讀為賴清德要釋柯建銘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。