喊柯建銘不換民進黨不會好 王婉諭：從容下台是反省的開始

民進黨發動大罷免以失敗收場，立委柯建銘成為黨內咎責對象，時代力量黨主席王婉諭今天說，人民無法接受藍白主導的國會，更擔憂民進黨邁向完全執政，柯建銘能為台灣做的最後一件大事，就是不要戀棧權位從容下台，民進黨此時必須徹底反省。

時代力量上午在立法院舉行「柯建銘不換，民進黨不會好；民進黨不好，台灣也會倒」記者會。王婉諭表示，經過兩波大罷免投票，人民已經用選票明確傳達訊息，儘管許多人無法接受藍白主導的國會，但是也有更多人擔憂民進黨取得國會多數、邁向完全執政。

王婉諭指出，柯建銘擔任立委超過30年，對於台灣民主化有其貢獻，也是一位難纏的對手，相信台灣社會將會給予公允評價。但是在此時此刻，柯建銘能為台灣民主做的最後一件大事，就是不要戀棧權位，選擇從容下台，不僅為民進黨解圍也為台灣解危。

王婉諭批評，在柯建銘的領導之下，民進黨團變成一言堂，完全執政時期強行表決、壓制異議，如今失去國會多數，綠營走上杯葛到底、焦土對抗的路線，也讓民進黨成為「沒有論述、只有反對」的政黨，失去論述國家方向的能力，正是台灣人民不願讓民進黨完全執政的根本原因。

王婉諭提醒，台灣不僅要面對內部僵局，還要承受來自中國的外在威脅，如果本土政權失去自省，台灣無法團結，最開心的一定是中國，「因為一個彼此內耗、失去互信的台灣，就是中國最希望看到的台灣。」

王婉諭強調，柯建銘的去留本應是民進黨家務事，但是看到眼前台灣的危機，呼籲民進黨主席賴清德與柯建銘忘掉一己得失，並且做出正確選擇。

新竹市議員林彥甫表示，撤換柯建銘不只是民進黨的事，更是攸關台灣民主發展的關鍵，「出關播種、遍地開花」是2014年太陽花運動的宣言，然而柯建銘正在把「非民進黨的花」全部踩死，相信撤換柯建銘刻不容緩，也是當前多數關心台灣未來公民的最大共識。

