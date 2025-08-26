傳每周高層會議釋柯建銘兵權 府：賴總統尊重黨團自主

快訊

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
立法院民進黨團總召柯建銘（左）發動大罷免，右為賴清德總統。圖／聯合報系資料照片
大罷免失敗後，民進黨立院黨團總召柯建銘成為箭靶，賴清德總統每周主持的府院黨高層會議納入黨團七長，被解讀為賴清德要釋柯建銘兵權。總統府發言人郭雅慧今天表示，黨團任何幹部去留由黨團內部選舉決定，賴總統充分表達國會黨團自主。

726、823兩波罷免都失敗，民進黨內掀起檢討聲浪柯建銘聲浪。民進黨團幹事長吳思瑤等幹部集體請辭，賴清德嫡系立委林俊憲表示，黨團路線要總檢討，賴系立委郭國文今更公開批評柯建銘「假傳聖旨」。

綠委群起逼宮柯建銘，賴總統主持的府院黨高層會議納入黨團七長，也被認為是要釋柯建銘兵權。郭雅慧今天被問及相關問題時表示，黨團幹部產生是由內部成員選舉而成，任何幹部的去留也勢必由黨團內部選舉來決定，「總統充分表達國會黨團自主，這也是民進黨長年以來的傳統」。

大罷免 柯建銘 賴清德 吳思瑤 林俊憲 郭國文

