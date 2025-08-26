郭國文對柯建銘爆粗口 吳思瑤緩頰：大鳴大放 反映基層聲音
大罷免重挫綠營士氣，傳民進黨立委郭國文因普發現金議題開嗆民進黨立院黨團總召柯建銘，還爆粗口。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤緩頰稱，民進黨內大鳴大放不是新鮮事，為基層反映民意，對國家政策暢所欲言，彰顯民進黨不是一言堂，正是可貴之處。
郭國文於民進黨團大會開嗆柯建銘一事今被媒體揭露，郭也證實此事，稱「這來自於我對黨團路線的不滿與檢討」，更批柯假傳聖旨又忽視他人意見。吳思瑤指出，當天眾人坦率交換意見，而郭國文個性一向很直，當天發言基於反映地方聲音，大家都能體諒包容，反而鼓勵民進黨多多討論議題。
也有媒體指出，賴清德總統8月起每周三中午前的高層會議擴大召開，納黨團七長，目的是「杯酒釋（柯）兵權」。吳思瑤認為這是跳躍解讀，她樂見府院黨協調，從總召、幹事長擴大到七長，更有利於黨團意見傳達，彰顯總統更重視國會，行政部門也須更加聆聽黨團建議，避免重演溝通不順。
吳思瑤說，民進黨團代表地方民意，民意匯入政策決策最前端，而非只是後端協助、辯護論述，她也在為黨團爭取參與決策機會。
針對黨內外都在檢視柯建銘是否應「知所進退」，吳思瑤表示，她僅能代表自己發言，民進黨團每會期都會調整幹事長書記長，她已連續三屆擔任幹事長，此時需要讓領導戰力注入新血和生氣，因此表達不再續任。
她說，基於行政立法一體，民進黨團在新會期交接之際調整幹部，藉此強化行政立法溝通及整合黨團內部意見，「人事總會更迭，幹部來來去去，都非常健康」，相信也期待下一個幹事長會更好、有更強戰力。
