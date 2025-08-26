藍委批賴清德只向罷團道歉 卓榮泰被要求代致歉：我沒這個權利

大罷免失利後，新內閣人事將異動。行政院長卓榮泰今赴立院備詢時被問及向賴清德總統提辭職，卓說，「與其部分的調整，不如全部的調整」。國民黨立委洪孟楷批賴清德只向罷免團體道歉，只與少數公民同行，要求卓代為道歉，卓榮泰強調，他沒有這個的權利幫總統道歉。

立法院會今邀行政院長卓榮泰與相關部會首長列席報告「114年度中央政府總預算追加預算案」編製經過，並備質詢。國民黨立委洪孟楷質詢時說，這次大罷免「32比0」是國人告訴民進黨政府，國會監督制衡的重要性，但一年多來有沒有好好把關，賴清德一年多來欠人民一個道歉，但賴清德至今只有向罷團道歉，「所以與民同行，『與』的是少數的公民同行，而不是多數的主流民意。」並要求卓榮泰替賴清德道歉。

「我沒有這個的權利幫總統道歉。」卓榮泰說，如果行政院任何部分有錯誤，「那我可以」，但是他無法替總統道歉。對於洪孟楷再問請辭及被留任原因，卓說，在一次的投票後，感覺到施政並沒有馬上可以反應下去，「所以我認為這個團隊要調整。必須負起這樣團隊調整的政治責任，那與其部分的調整不如全部的調整。」

至於留任原因？卓榮泰透露，賴清德認為他們過去所做的一些事情，現在還在持續當中，也發揮了一定的成果，未來包括明年的總預算，包括提出的各項建設，包括AI新時代，他先前也提出四個調整。

洪孟楷追問稍早卓榮泰在國民黨立委王鴻薇質詢時透露有5個以上部會首長會調整，卓榮泰說，現在就是有兩位部長提出了辭呈，有一位次長也提出了離開，其餘的人事調整仍在進行中，希望本周能夠盡快做出決定。洪再問是否這周五下班以前？卓榮泰則說，「如果能夠更早的話，會更符合您的期待。」

對於未來可能上任的新部長，卓榮泰表示，「政府的施政是連續性一貫性的」，在跟人選面談決定前，他都有跟對方提到相關預算的問題，希望能夠執行現在的。」

