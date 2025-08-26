大罷免失利後身段軟了…卓榮泰：若因在野凍結預算誤稱刪除 表示道歉

綠營大罷免失利後，對在野黨關係是否走向放軟受關注。行政院長卓榮泰今天在立法院備詢時表示，當初有些是凍結預算，在論述時把凍結和刪除誤說為刪除，他表示道歉；但凍結之後有回復部分，也表示感謝。

卓榮泰今天率內閣團隊赴立院就「追加預算案」進行報告並備質詢。國民黨立委王鴻薇詢問，在審查預算期間卓內閣造謠不斷，內政部說在野黨把房屋租金補貼刪掉了；勞動部說把育兒津貼刪掉了；馬上就要上任的行政院秘書長張惇涵還說，在野黨把中小企業相關預算都刪掉了，有嗎？有刪嗎？

卓榮泰回應，若將凍結誤說為刪除，表示道歉。王鴻薇再問，卓內閣當時到底造謠多少？卓說，並不是造謠，確實有些是刪除。

