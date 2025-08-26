聽新聞
郭國文批柯建銘：假傳聖旨又忽視他人意見 離民心越來越遠
綠營大罷免失利，民進黨內檢討聲四起。民進黨立委郭國文今天表示，民進黨挫敗的檢討，從來就不該對人，而是路線檢討，過去一年多來的路線，就是離民心越來越遙遠，柯建銘為了對抗而對抗，還限制自家立委提案，他無法認同。
郭國文指出，他幾周前在黨團大會上和柯建銘的衝突今天消息被披露，他必須強調，這來自於對黨團路線的不滿與檢討。過去許多法案，民進黨團為了與藍白全面對抗，不只禁止自家立委提案，甚至連院版也禁止提。
郭國文舉例，「財劃法」明明大家過去都主張要修，但為了減少藍白修法的正當性，寧可說現行版本最好，也不願提院版；又或者普發現金案，財政部沒有好好論述超徵，導致1萬元已經成為基層的期待，尤其是災區民眾更渴望1萬元。
郭國文表示，當超過10位立委輪番發表意見，也提議由政院提出預算避免違憲問題時，柯建銘卻說府院黨團都講好不發，因為違憲時，假傳聖旨又忽視他人意見的做法，讓他站出來用強硬的方式反抗。
郭國文指出，當藍白行徑離譜時，例如明顯違憲的國會擴權法案，要對抗他絕對是全力以赴，但民進黨已經不是國會多數了，只有透過提出比藍白更進步、更民生的法案，民進黨才能回歸到進步與改革的本質。
