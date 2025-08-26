快訊

酷熱今飆38度極端高溫 吳德榮：颱風好發期 下1個動向近似劍魚

農曆7月別剪髮 易經專家：多補陽氣 這些東西保平安

聽新聞
0:00 / 0:00

大罷免32:0完封 李艷秋對賴清德「3個不相信」、1理由不要換掉柯建銘

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
賴清德總統。本報資料照片
賴清德總統。本報資料照片

罷免最終以32:0完封。資深媒體人李艷秋在「李艷秋的新聞夜總會」臉書粉專表示，不少人以為執政黨鬧夠了吧？可以開始好好做事了吧？可以不要再鬥了嗎？可以給老百姓過點安靜的日子嗎？其實在賴總統大罷免大失敗的談話裡，「他很清楚的告訴你，答案是不」。

李艷秋分享個人觀察，直指「三個不相信」。第一，不相信賴總統願反省。賴清德總統感謝百萬連署者，也向罷團致敬，希望朝野都能聽到百萬人民的期待。「這段話超搞笑，他當真把不同意罷免的290多萬票當雜質嗎？這些票不是民意？」

她表示，民眾在這段期間被騷擾、咒罵、分化、戴紅帽，「他們不值得總統一句抱歉嗎？」這段時間被煽起的仇恨，賴總統沒有一點慚愧不安嗎？這些人寧願被貼上中共同路人的標籤，也要站出來對賴政府說NO，「賴總統不屑道歉，表示他沒有反省，也不覺得有錯，他會繼續用執拗偏狹的方式硬幹」。

第二，不相信會換一個有能力的內閣。李艷秋表示，賴總統說要啟動內閣人事改組，但堅持慰留行政院長卓榮泰。「這真是神邏輯」，所有人都知道賴總統在幕後推動大罷免，大罷免大失敗，就是對賴總統的不信任投票，人民罷不了總統，行政院長下台謝罪，剛好而已。

李艷秋表示，何況這個院長正事不幹，到處宣講大罷免，內閣螺絲滿地，官員胡言亂語，無能又自傲，全面重組也不為過。只不過賴總統用人圈狹窄，各派系要雨露均霑，經過大罷免完封，有能之士還願意跳火坑嗎？所以換不換都無所謂，一代不如一代是必然。

第三，不相信賴總統會把民生經濟放優先。李艷秋表示，如果賴總統顧念民生經濟，就不會選後立刻發動長達一年的大罷免；賴總統不會引領黨內及青鳥側翼，把不同意自己的人民抹紅成共匪；「在他們用反智言詞羞辱民眾智商時，他會出面阻止；他會在726大罷免大失敗後，即刻收手，不鼓動再戰823；他會把關稅的進展向大眾說明清楚，他會真實地告訴我們電費和物價會漲多兇？」

李艷秋表示，該做的沒做，「不該做的他都做」，賴總統是隻「鬥雞」，未來3年，「你覺得他會轉性？還是更瘋狂的鞏固權力？」

她說，這場瘋狂的大罷免中，討厭民進黨的氛圍形成，但其實最該打掉重練的，是賴總統。「可惜他沒有把握機會，最多就只能當萊爾（Liar）校長了」。還有一件事很重要，拜託可以不要換掉民進黨立院黨團總召柯建銘和民進黨團幹事長吳思瑤嗎？「看他們說話，是生活裡很重要的娛樂呀！」

罷免

延伸閱讀

綠營酸盧秀燕 國民黨反嗆「不在家」專家是賴清德

游盈隆：柯建銘應為大罷免失利負主要責任 籲自辭立委

林濁水：柯建銘「神聖不可侵犯」 民進黨如此昏聵豈能不敗

修憲委員會傅推柯建銘任主席 柯：你不要後悔喔！

相關新聞

對柯建銘開第一槍？段宜康：沒有人無可替代

民進黨立法院黨團總召柯建銘在大罷免後是否依然指揮黨團運作，備受關注。身兼民進黨新北市黨部主委的立委蘇巧慧聲援稱柯的經歷是...

大罷免32:0完封 李艷秋對賴清德「3個不相信」、1理由不要換掉柯建銘

大罷免最終以32:0完封。資深媒體人李艷秋在「李艷秋的新聞夜總會」臉書粉專表示，不少人以為執政黨鬧夠了吧？可以開始好好做...

游盈隆：柯建銘應為大罷免失利負主要責任 籲自辭立委

大罷免失利，台灣民意基金會董事長游盈隆今在網路節目「中午來開匯」指出，大罷免慘敗應看作賴總統上任第一階段結束，賴起初不接...

林濁水：柯建銘「神聖不可侵犯」 民進黨如此昏聵豈能不敗

民進黨新潮流系大老、前立委林濁水今天指出，大罷免全面大敗後，眾人焦點𨍭向行政院長卓榮泰，甚至檢討賴清德總統，僅民進黨立...

影／吳思瑤請辭幹事長 做到八月底

大罷免失敗後，民進黨團幹事長吳思瑤等5人昨日已提出辭呈，不過總召柯建銘則稱將全部慰留。吳思瑤今天上午受訪表示，柯總召昨天...

劍指柯建銘開新系第一槍？段宜康：沒人可自稱無可替代

民進黨立法院黨團總召柯建銘在大罷免後是否依然指揮黨團運作，成為黨內討論議題，身兼新北市黨部主委的民進黨立委蘇巧慧聲援稱柯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。