對柯建銘開第一槍？段宜康：沒有人無可替代

民進黨立法院黨團總召柯建銘在大罷免後是否依然指揮黨團運作，備受關注。身兼民進黨新北市黨部主委的立委蘇巧慧聲援稱柯的經歷是綠營重要資產，其地位無可取代。新潮流要角、前立委段宜康昨在臉書發文寫道「沒有人可以說自己無可替代，這才是內部民主」，被解讀為向柯建銘開出第一槍。

民進黨團幹部爆發離職潮，跨派系也有共識希望民進黨立院黨團總召柯建銘請辭或退居幕後，讓外界嗅到黨內「逼宮」壓力。柯建銘昨未多談，僅稱「謝謝大家關心，謝謝指教」。

吳思瑤昨在立院受訪時否認逼宮說，柯建銘前晚打很多通電話，她不敢接；柯昨早再打給她，關切民進黨在立法院還有修憲委員會和黨團會議等要務。對於內閣改組，吳思瑤昨表示，不清楚人事異動，她鼓勵卓榮泰大破大立，進行內閣改組，給社會一個新氣象。

由於立法院九月將展開新會期，民進黨人士說，依章程，黨團總召任期為一年，幹事長、書記長等其他幹部是以每個會期計算，總召去留確實涉及柯的任期未到，但賴總統宣布啟動「四個調整」，內閣人事改組後，黨團路線自然要檢討，跨派系立委也有共識。據了解，府院對於民進黨團運作，基本上仍尊重黨團自主，但認為路線應有所調整，才能跳脫過往僵局。

若柯建銘不再擔任總召，曾任立法院副院長的新系立委蔡其昌被視為接棒人選，另位英系立委莊瑞雄也被點名。

立委蘇巧慧力挺柯建銘，認為柯「無可取代」，段宜康昨天說法被視為是反駁蘇巧慧。台灣民意基金會董事長游盈隆則批「民進黨立院黨團總召柯建銘身為主戰派，要負最大責任」，應辭去不分區立委。

林濁水則認為，民進黨內及被柯建銘拎著走的媒體名嘴都不敢碰，「整個黨上下和支持者如此昏聵，不敗根本是不可能的」。

