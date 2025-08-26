聽新聞
0:00 / 0:00

對柯建銘開第一槍？段宜康：沒有人無可替代

聯合報／ 記者張文馨黃婉婷林銘翰唐筱恬／台北報導
民進黨立院黨團總召柯建銘（右）與前立委段宜康（左）。圖/本報系資料照片
民進黨立院黨團總召柯建銘（右）與前立委段宜康（左）。圖/本報系資料照片

民進黨立法院黨團總召柯建銘在大罷免後是否依然指揮黨團運作，備受關注。身兼民進黨新北市黨部主委的立委蘇巧慧聲援稱柯的經歷是綠營重要資產，其地位無可取代。新潮流要角、前立委段宜康昨在臉書發文寫道「沒有人可以說自己無可替代，這才是內部民主」，被解讀為向柯建銘開出第一槍。

民進黨團幹部爆發離職潮，跨派系也有共識希望民進黨立院黨團總召柯建銘請辭或退居幕後，讓外界嗅到黨內「逼宮」壓力。柯建銘昨未多談，僅稱「謝謝大家關心，謝謝指教」。

吳思瑤昨在立院受訪時否認逼宮說，柯建銘前晚打很多通電話，她不敢接；柯昨早再打給她，關切民進黨在立法院還有修憲委員會和黨團會議等要務。對於內閣改組，吳思瑤昨表示，不清楚人事異動，她鼓勵卓榮泰大破大立，進行內閣改組，給社會一個新氣象。

由於立法院九月將展開新會期，民進黨人士說，依章程，黨團總召任期為一年，幹事長、書記長等其他幹部是以每個會期計算，總召去留確實涉及柯的任期未到，但賴總統宣布啟動「四個調整」，內閣人事改組後，黨團路線自然要檢討，跨派系立委也有共識。據了解，府院對於民進黨團運作，基本上仍尊重黨團自主，但認為路線應有所調整，才能跳脫過往僵局。

若柯建銘不再擔任總召，曾任立法院副院長的新系立委蔡其昌被視為接棒人選，另位英系立委莊瑞雄也被點名。

立委蘇巧慧力挺柯建銘，認為柯「無可取代」，段宜康昨天說法被視為是反駁蘇巧慧。台灣民意基金會董事長游盈隆則批「民進黨立院黨團總召柯建銘身為主戰派，要負最大責任」，應辭去不分區立委。

林濁水則認為，民進黨內及被柯建銘拎著走的媒體名嘴都不敢碰，「整個黨上下和支持者如此昏聵，不敗根本是不可能的」。

罷免

延伸閱讀

游盈隆：柯建銘應為大罷免失利負主要責任 籲自辭立委

林濁水：柯建銘「神聖不可侵犯」 民進黨如此昏聵豈能不敗

修憲委員會傅推柯建銘任主席 柯：你不要後悔喔！

劍指柯建銘開新系第一槍？段宜康：沒人可自稱無可替代

相關新聞

對柯建銘開第一槍？段宜康：沒有人無可替代

民進黨立法院黨團總召柯建銘在大罷免後是否依然指揮黨團運作，備受關注。身兼民進黨新北市黨部主委的立委蘇巧慧聲援稱柯的經歷是...

游盈隆：柯建銘應為大罷免失利負主要責任 籲自辭立委

大罷免失利，台灣民意基金會董事長游盈隆今在網路節目「中午來開匯」指出，大罷免慘敗應看作賴總統上任第一階段結束，賴起初不接...

林濁水：柯建銘「神聖不可侵犯」 民進黨如此昏聵豈能不敗

民進黨新潮流系大老、前立委林濁水今天指出，大罷免全面大敗後，眾人焦點𨍭向行政院長卓榮泰，甚至檢討賴清德總統，僅民進黨立...

影／吳思瑤請辭幹事長 做到八月底

大罷免失敗後，民進黨團幹事長吳思瑤等5人昨日已提出辭呈，不過總召柯建銘則稱將全部慰留。吳思瑤今天上午受訪表示，柯總召昨天...

劍指柯建銘開新系第一槍？段宜康：沒人可自稱無可替代

民進黨立法院黨團總召柯建銘在大罷免後是否依然指揮黨團運作，成為黨內討論議題，身兼新北市黨部主委的民進黨立委蘇巧慧聲援稱柯...

【專家之眼】對823結果的另一種解讀—君子求諸己

不同於726大罷免的投票結果，大家的預測幾乎都錯；823的投票結果，大家的預測都對：國民黨的七席立委，一個也沒有被罷下來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。