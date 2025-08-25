游盈隆：柯建銘應為大罷免失利負主要責任 籲自辭立委
大罷免失利，台灣民意基金會董事長游盈隆今在網路節目「中午來開匯」指出，大罷免慘敗應看作賴總統上任第一階段結束，賴起初不接受國會三黨不過半現實，選擇錯誤執政路線，造就大罷免大失敗，這是悲劇，「民進黨團總召柯建銘身為主戰派要負最大責任」，柯應辭去不分區立委，因為時代已經不同。
游盈隆表示，大罷免造成民進黨毀滅性創傷，建議可採取藍白組閣，解決階段性國會與總統分屬不同政黨的政治僵局，「任命行政院長是總統專屬權利，賴清德可以有條件跟藍白談，會歷史留名，不會比現在糟」，且台灣歷史上從未有這樣的總統，試試將內政交給藍白有何不可？
游盈隆指出，大罷免是台灣政治史上重要分水嶺，雖是歷史插曲，但後果極其嚴重，能改變未來政局走向，非同小可；當變局發生時，重要的是掌舵的人能否因應，也許就能閃過。
他說，這場大罷免在「力」與「理」上都輸，「力」是批評藍白委毀憲亂政、反共護台、製造亡國感等，但這些說法從民調上看，並沒有贏得社會多數的共鳴，所以「理」字站不住腳。
