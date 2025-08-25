林濁水：柯建銘「神聖不可侵犯」 民進黨如此昏聵豈能不敗

民進黨新潮流系大老、前立委林濁水今天指出，大罷免全面大敗後，眾人焦點𨍭向行政院長卓榮泰，甚至檢討賴清德總統，僅民進黨立院黨團柯總召如國民黨對國父孫中山、前總統蔣介石一樣，甚至還更「神聖不可侵犯」，黨內也不敢碰，「整個黨上下和支持者如此昏聵，不敗根本是不可能的」。

林濁水在罷免團體推動罷免連署期間，曾發文表態「不完全認同大罷免」及提醒罷團應注意反罷方政治操作「柯建銘想當立法院長」的影響等，數度與主張大罷免的柯建銘隔空駁火。近日7月26日、8月23日兩波大罷免以32比0遭完封，賴政府施政滿意度跌破五成，黨內檢討聲音不斷，府院黨也啟動相關人事調整。

「很多人痛心之餘，檢討民進黨如何敗於中共發動的資訊戰。」林濁水今天在臉書發文，事實上，民進黨哪裡只是敗於資訊戰而已，在「正確資訊取得」方面亦是如此。

林濁水舉例，從去年到823投票前，諸如鏡新聞、震傳媒等民調都不斷指出柯總召路線是撞牆路線，但整個黨都當這些民調都是來自中共的「假訊息」似的，和民調呈現出來的「假數據」對做。

林濁水續指，等到大敗了，眾人焦點𨍭向放在卓榮泰，甚至檢討總統，只有柯總召就像國民黨對孫中山、蔣介石一樣，甚至比孫、蔣還神聖不可侵犯，黨內及被柯拎著走的媒體名嘴都不敢碰。整個黨上下和支持者如此昏聵，不敗根本是不可能的。

