【專家之眼】對823結果的另一種解讀—君子求諸己

不同於726大罷免的投票結果，大家的預測幾乎都錯；823的投票結果，大家的預測都對：國民黨的七席立委，一個也沒有被罷下來。就如同日本學者小笠原所說：「大罷免在726那天即勝負已分，今天（即823）的7項罷免案可謂是『消化比賽』」。

還是看一下具體的數字。823整體投票結果顯示，贊成罷免僅33.9%，反對罷免達66.1%，而726則是42.5%贊成，57.5%反對。如何解釋罷免同意票從42.5%跌到33.9%？難道是那七位國民黨籍立委做得比另外的24名國民黨籍立委還來得好，所以反對罷免的人因此較少？我想，沒有人會這樣理解。

有人說，是因為綠營票倉出現過度動員的問題，「一天到晚都在選舉」，以至於民進黨的支持者疲累了，不想再被動員了。這種說法值得商榷，畢竟，這些選區的選民也跟其他選區一樣，同樣只要出門一次，並不能同一個對象罷免兩次，因而必須出門兩次；再者，難道只有民進黨的支持者會有過度動員，國民黨的支持者就不會？要嘛兩方都會，要嘛兩方都不會，可見，這種說法難以成立。

小笠原的看法是：「『抗中保台』、『非核家園』兩大招牌效力減弱，如果民進黨內有能夠冷靜分析的人，應該會意識到重新建構這兩大招牌論述的必要性。」顯然，小笠原仍然是把823失敗的原因歸咎於抗中保台、非核家園兩大招牌效力不如從前所致。如果，民進黨還真的就往這個方向努力，那麼，2026只會輸得更慘。因為，原因根本不在那裡。在錯誤的地方找答案，永遠不會有結果。

抗中保台、非核家園兩大主張都無關大罷免的大局，或許是影響因素，但非關鍵。823這一次，贊成罷免僅 33.9%，之所以這個低，關鍵就在於賴清德「普發1萬」這一議題處理得非常的糟糕（它是一面鏡子），也讓支持民進黨的窮人、長者、失業、低薪人士非常失望，才使得他們不願意出來投票。所以，823比726幾乎低了9個百分點。1個百分點都已經很嚴重了，何況9個百分點。

今年7月1日，當賴清德對著台下的獅子會會員說，「你應該不需要這1萬塊錢？」的時候，就已經註定了這次大罷免的大失敗。因為，他心裡沒有「台灣的窮人」。他不知道，有數以百萬計的台灣窮人就缺少這1萬元，他以為，2350萬人都跟他一樣月領50萬元。對了，針對賴清德的問題，一位女會員回應：「我買菜就沒了」。賴清德接著回答：「對啊」。以上，簡直就是一幅「何不食肉麋」的真實寫照。

今年7月11日，因應美國對等關稅，立法院通過立法，明定每人普發現金1萬元，而且，今年10月31日前完成普發。即使726大罷免的結果已經出來，對於立法院通過的法案，行政部門竟然「以拖待變」，不打算執行。面對這種情形，逼得林岱樺出面質詢行政院院長：「哪來10月底前沒辦法發？哪來憲法程序沒完備？請救救台灣、救救災民、救救賴總統吧。」如果賴清德願意接納林岱樺，今天也不會是這樣的結果，當然，她是不可能被接納的啦！

