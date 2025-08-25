【專家之眼】823挫敗後兩岸的變與不變

2025年8月23日第二輪立委罷免案全敗，再加上7月26日第一輪的結果，最終以「32比0」形成綠營全面滑鐵盧。對於執政黨以及賴清德而言，這場政治風暴帶來巨大壓力，必須重新調整施政方向與政治路線。

在國內政治方面，賴清德立即以「823精神」為訴求，呼籲全民團結，並強調唯有跨越黨派的對話與合作，並特別提出「四項調整」：包括政府隊形、施政順序、行政與立法院互動，以及財政體質等。此乃對於罷免失敗後自我反省與改革的具體表徵，以期重建社會信任。

然而，賴清德面臨的挑戰並未消失。根據多項民調，其施政滿意度持續下滑，不滿意度已過半，顯示人民對政府表現仍存高度疑慮。對賴而言，罷免挫敗後的首要任務是如何避免政治資本進一步流失。特別是在2026地方選舉前，能否穩住基本盤並扭轉社會觀感，將是檢驗他領導力的關鍵。

再觀兩岸關係，表面上823罷免結果雖與兩岸互動並無直接關聯，但卻會影響賴清德在對中政策上的戰略選擇。自上任以來，賴延續「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的立場，並於國安會議中將中國定義為「境外敵對勢力」，同時推動多項強化防禦的措施。這種路線反映出他既要維持民進黨一貫的主權論述，又必須面對北京的高壓軍事與外交打壓。罷免失敗在某種程度上弱化了他的正當性，使他必須改弦更張。

然而，北京對賴清德的戒心與敵意仍然強烈。中共官方長期將其視為「台獨頑固分子」，並在2025年初賴就任後加大軍事演訓與經濟施壓。未來若台灣政局穩定、罷免風潮退去，北京可能會轉而尋求新的施壓手段，藉以測試賴清德的底線。對賴而言，如何在強化國防與避免擦槍走火之間找到平衡點，將是兩岸政策的難題。

在國際層面，美國與歐洲等民主盟邦的支持，仍是賴政府最重要的外部依靠。隨著美中戰略競爭升高，台灣議題持續被納入全球地緣政治格局之中。823失敗後，賴清德可能更積極尋求國際聲援，藉此抵消國內壓力與中國威脅。但因川普重價格、輕價值，重強者、輕弱者，同時，在拉攏北京之際，不樂見台灣攪局，拒絕賴過境美國，就是最佳的事例。

總結來說，這兩次大罷免的全面失敗，逼迫賴清德調整政策，若能迅速落實，或許能在一定程度上恢復社會信心。但民意的低迷與在野黨的挑戰仍如影隨形，前景難以樂觀。在兩岸方面，若賴繼續堅持「互不隸屬」立場並強化對立，未來台海局勢仍將處於高張力的對峙狀態。罷免風波之後，賴清德的真正考驗才正要開始，這也將深刻影響台灣的民主發展與兩岸關係的走向。

