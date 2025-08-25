2大招牌效力減 小笠原：綠10年優勢落幕

八二三罷免案和核三重啟公投案投票結果出爐，日本學者小笠原欣幸分析指出，再次印證民進黨從二○一四年至二○二四年相對優勢的十年已落幕，台灣政治進入朝野勢均力敵的時代；兩項投票結果顯示，支撐民進黨過去十年優勢的「抗中保台」與「非核家園」兩大招牌效力正在減弱。

小笠原指出，如果民進黨內有能夠冷靜分析的人，應會意識到重新建構抗中保台與非核家園論述的必要性。

上月廿六日首波大罷免投票後，小笠原即分析稱，民進黨優勢時代終結，必然對明年的地方選舉與二○二八年的總統選舉產生各種影響。如今，小笠原認為，這次罷免投票的結論毋需修正。

針對核三重啟公投，小笠原指出，這是對民進黨政府推動非核家園路線的公決，同意票雖然大幅領先不同意票但未達通過門檻；結果顯示，要求執政黨轉變非核政策的聲音占了壓倒性多數，相較於二○二一年啟用封存核四廠的公投結果，這次可謂以壓倒性差距逆轉；觀察台灣輿論趨勢，執政黨的非核政策面臨逆風挑戰。

小笠原指出，主因在半導體和ＡＩ相關產業產生大量電力需求，台灣五月底進入非核家園以後，太陽能與風電進度落後，必須大幅仰賴火力發電；此外，民眾切身擔憂太陽能發電導致環境惡化與地方政治貪腐，執政黨必須認真應對這些質疑。

小笠原指出，在電力能源政策上，可以預見在野黨將會持續發動攻勢；從這一次結果來看，有必要檢討「非核家園」是否已經淪為一項口號，以及相關論述是否需要與時俱進。

此外，小笠原欣幸表示，今年的關鍵戰役以執政黨大敗、在野黨大勝收場，朝野雙方都有各自的課題；執政黨必須從正視大敗的現實開始做起，而在野黨雖然嘗到反民進黨招牌效果的甜頭，但是僅憑「反對」真的就能實現政黨輪替嗎？而且一旦執政，勢必也要提出將台灣帶往何方的願景；能從這一次對決中獲得正確教訓的陣營，將更有機會獲得二○二八年的勝利。

