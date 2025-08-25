聽新聞
新聞眼／蔡救駕僅一時 解鈴還要看賴

聯合報／ 本報記者黃婉婷林河名

民進黨支持的兩波大罷免全軍覆沒，重創執政氣勢。面對連番挫敗，綠營試圖以府院黨人事改組、推動民生法案主動設定議題，為罷免失利「翻篇」；但問題不在表面上的「變陣」，而是執政者的治理心態。當「賴卓體制」持續、主張對抗的立院黨團總召柯建銘仍在位時，綠營要走出對立僵局的機率，能有多高？

賴政府執政未滿兩年，支持度已跌落低谷。賴總統日前宣布卓揆續任，且府院已有共識，要在八二三罷免後「清理戰場」，此前先為「普發現金」違憲爭議找台階，再透過調整內閣人事力拚施政更有感，也擬透過民生法案企圖扳回主導權。但朝小野大格局沒變，想要主導也難。

近期民進黨黨務、內閣人事陸續曝光，提前掀開壓力鍋，但力推大罷免的柯建銘仍穩坐總召寶座。儘管黨內外都有要求柯「知所進退」的聲浪，他仍選擇全面開戰，甚至嗆聲：「朝小野大就是要對抗，難不成要投降？」似乎暗示強硬作戰路線仍會持續。若真如此，國會朝野還有寧日？

賴總統的固執個性是其從政特色，但這一年多來，也因其執拗性格，造成國政推動困難。值得觀察的是，就在大罷免獲致「卅二比○」大敗後，前總統蔡英文與賴總統昨天的官邸會面，因為蔡的出手相助，讓外界看到賴重回蔡過去較為溫和治國路線的可能性。

只是，蔡的「加持」再怎麼強，也只是一時；朝野氣氛要能改善，終究還是要靠賴本人的「頓悟」，才能真正止血。

在施政無感、甚至引發人民反感之際，啟動內閣改組與民生法案，雖是執政者的必要之舉，更是人民給賴政府的補考機會。但若賴政府看不懂民意訊號，仍拒調整鬥爭心態，再怎麼調整隊形，也只是原地打轉，最終輸掉的不會只是罷免；二○二六及二○二八選舉轉眼即至，民進黨恐難翻轉局勢。

