學者：柯建銘不卸任總召 對行政和立法只有傷害

民進黨立法院黨團幹部多人宣布卸任，萬年總召柯建銘表態慰留。中山大學政治研究所榮譽教授廖達琪表示，大罷免的關鍵正在柯建銘，若柯不卸下總召或不調整對在野的態度，對於行政和立法沒有幫助只有傷害，對民進黨來說也是困擾，賴總統必須謹慎思考。

成功大學政治系教授王宏仁指出，黨中央一面釋出和緩的訊號，立法院卻又是戰鬥到底的姿態，並不符合民眾期待的朝野各退一步。

王宏仁表示，從賴總統和前總統蔡英文碰面的訊息來看，黨內正在整合，賴蔡極力形塑團結氛圍的同時，賴總統須協調，讓黨中央和立法院的步伐一致。

廖達琪指出，從柯建銘過去一年的的表現來看，他一人說了算的強硬路線，對行政和立法的關係沒有幫助只有傷害；如今民進黨幹部集體請辭，但是總召不辭，是不是有點逼宮的味道呢？

廖達琪表示，過去民進黨掌握立院多數，所以柯建銘可以扮演獨大角色；現在立院局勢不同，柯建銘持續懷舊的話，無法解決問題，對民進黨來說也會是困擾。

至於藍白如何看到綠營內部檢討，國民黨立法院黨團書記長王鴻薇認為，民進黨內可能「找戰犯」來幫賴總統卸責，而柯建銘、幹事長吳思瑤、不分區立委沈伯洋及王義川等四人確實都該辭職；民眾黨團副總召張啓楷也表示，民主政治講求責任政治，柯建銘應請辭總召。

