逼宮柯建銘？吳思瑤等黨團幹部表態不續任

大罷免失敗，衝擊賴政府執政威信，民進黨、行政院已分別啟動黨務、內閣人事調整，綠營內部劍指發動罷免的民進黨團立院黨團總召柯建銘，認為他應辭去總召，或至少退居幕後擔任軍師，昨天更有多名黨團幹部相繼表態不續任。「逼宮」傳聞甚囂塵上，傳出執政高層有意出手調整路線，國會不再採取焦土戰。

據指出，柯建銘在七二六罷免後，就轉趨低調，黨團運作由幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜負責；八二三罷免落幕後，吳思瑤開第一槍主張行政立法一體，當行政團隊重整旗鼓，相信黨團幹部注入新血，能讓五一戰隊展現新氣象，她昨率先表示不再續任黨團幹事長，陳培瑜也同步發文稱即刻起請辭書記長，黨團副書記長郭昱晴、林月琴、副幹事長林楚茵也跟進宣布請辭，目前僅副幹事長王義川未表態。

此事被解讀「逼宮」意味濃厚，但柯建銘否認，對於請辭的黨團幹部，他將全力慰留。柯建銘表示，總召任期就是一年，接下來的會期將帶領黨團成員一起前進。他仍認為大罷免還是大成功，百萬連署書代表民意已起來，「抗中保台」意識強烈。他強調，朝小野大只有不斷戰鬥，現階段要更加團結一致對外。

由於朝野僵局持續，黨內高度關注，賴清德會如何調整柯建銘過去扮演的強勢角色。賴清德子弟兵、民進黨立委林俊憲昨也公開喊話，除了內閣、黨務改組之外，民進黨立院黨團未來路線也要總檢討，回應人民改革期待。

據了解，大罷免結束後，柯建銘私下向友人叫屈，強調自己對罷免盡心盡力，不該受到強烈指責。不過，民進黨人士不諱言，柯建銘自本屆立委任期以來，屢走極端對抗路線，讓府院都深有所感，民進黨團中跨派系立委有相當共識，都認為柯應該辭去黨團總召、回歸一般立委角色，或者至少退居幕後，「總召地下化」，為大罷免失利負責，曾任立法院副院長的立委蔡其昌被視為接棒總召的熱門人選。

