聽新聞
0:00 / 0:00

逼宮柯建銘？吳思瑤等黨團幹部表態不續任

聯合報／ 記者黃婉婷林銘翰張文馨／台北報導
民進黨立院黨團總召柯建銘（中）、幹事長吳思瑤（左二）、書記長陳培瑜（右二）、副書記長林月琴（左）與郭昱晴（右）曾共同舉行「大歷史 大民意 大罷免 大成功」記者會，但昨天吳思瑤等四人都請辭黨團幹部職務，獨留柯建銘。圖／聯合報系資料照片
民進黨立院黨團總召柯建銘（中）、幹事長吳思瑤（左二）、書記長陳培瑜（右二）、副書記長林月琴（左）與郭昱晴（右）曾共同舉行「大歷史 大民意 大罷免 大成功」記者會，但昨天吳思瑤等四人都請辭黨團幹部職務，獨留柯建銘。圖／聯合報系資料照片

罷免失敗，衝擊賴政府執政威信，民進黨、行政院已分別啟動黨務、內閣人事調整，綠營內部劍指發動罷免的民進黨團立院黨團總召柯建銘，認為他應辭去總召，或至少退居幕後擔任軍師，昨天更有多名黨團幹部相繼表態不續任。「逼宮」傳聞甚囂塵上，傳出執政高層有意出手調整路線，國會不再採取焦土戰。

據指出，柯建銘在七二六罷免後，就轉趨低調，黨團運作由幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜負責；八二三罷免落幕後，吳思瑤開第一槍主張行政立法一體，當行政團隊重整旗鼓，相信黨團幹部注入新血，能讓五一戰隊展現新氣象，她昨率先表示不再續任黨團幹事長，陳培瑜也同步發文稱即刻起請辭書記長，黨團副書記長郭昱晴、林月琴、副幹事長林楚茵也跟進宣布請辭，目前僅副幹事長王義川未表態。

此事被解讀「逼宮」意味濃厚，但柯建銘否認，對於請辭的黨團幹部，他將全力慰留。柯建銘表示，總召任期就是一年，接下來的會期將帶領黨團成員一起前進。他仍認為大罷免還是大成功，百萬連署書代表民意已起來，「抗中保台」意識強烈。他強調，朝小野大只有不斷戰鬥，現階段要更加團結一致對外。

由於朝野僵局持續，黨內高度關注，賴清德會如何調整柯建銘過去扮演的強勢角色。賴清德子弟兵、民進黨立委林俊憲昨也公開喊話，除了內閣、黨務改組之外，民進黨立院黨團未來路線也要總檢討，回應人民改革期待。

據了解，大罷免結束後，柯建銘私下向友人叫屈，強調自己對罷免盡心盡力，不該受到強烈指責。不過，民進黨人士不諱言，柯建銘自本屆立委任期以來，屢走極端對抗路線，讓府院都深有所感，民進黨團中跨派系立委有相當共識，都認為柯應該辭去黨團總召、回歸一般立委角色，或者至少退居幕後，「總召地下化」，為大罷免失利負責，曾任立法院副院長的立委蔡其昌被視為接棒總召的熱門人選。

罷免 柯建銘 大罷免 吳思瑤 賴清德 民進黨 抗中保台

延伸閱讀

柯建銘：總召任期1年 讚吳思瑤、陳培瑜表現優異將慰留

吳思瑤表態不再續任民進黨團幹事長 陳培瑜請辭書記長

王鴻薇推測柯建銘等4綠委將被檢討 或離職幫賴清德卸責

823民進黨沒輸？吳思瑤：對的事不因投票輸變錯的

相關新聞

罷免後怎麼走？李文忠籲民進黨面對少數執政現實 質疑司法濫押在野黨

民進黨與親綠民間社團推動大罷免，卻慘遭32比0的被完封成績。未來政局該怎麼走？退輔會前副主委李文忠認為，執政者最重要的心...

2大招牌效力減 小笠原：綠10年優勢落幕

八二三罷免案和核三重啟公投案投票結果出爐，日本學者小笠原欣幸分析指出，再次印證民進黨從二○一四年至二○二四年相對優勢的十...

新聞眼／蔡救駕僅一時 解鈴還要看賴

民進黨支持的兩波大罷免全軍覆沒，重創執政氣勢。面對連番挫敗，綠營試圖以府院黨人事改組、推動民生法案主動設定議題，為罷免失...

學者：柯建銘不卸任總召 對行政和立法只有傷害

民進黨立法院黨團幹部多人宣布卸任，萬年總召柯建銘表態慰留。中山大學政治研究所榮譽教授廖達琪表示，大罷免的關鍵正在柯建銘，...

逼宮柯建銘？吳思瑤等黨團幹部表態不續任

大罷免失敗，衝擊賴政府執政威信，民進黨、行政院已分別啟動黨務、內閣人事調整，綠營內部劍指發動罷免的民進黨團立院黨團總召柯...

黨內第一槍 邱議瑩：民進黨要深刻檢討施政問題

七二六、八二三罷免投票皆未通過、重啟核三公投的同意票遠多於不同意，賴政府一再挫敗，民進黨內檢討聲浪四起，有意角逐高雄市長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。