黨內第一槍 邱議瑩：民進黨要深刻檢討施政問題

七二六、八二三罷免投票皆未通過、重啟核三公投的同意票遠多於不同意，賴政府一再挫敗，民進黨內檢討聲浪四起，有意角逐高雄市長的立委邱議瑩昨開第一槍，直言「民進黨必須要深刻檢討施政的問題」，尤其是能源政策；立委林岱樺也說，「民進黨什麼時候開始檢討，就什麼時候重新站起來」。

核三重啟公投結果，同意與不同意票比例約三比一，尤其綠營執政的南二都台南、高雄及嘉義縣、屏東縣不僅同意票都高出不同意，這些傳統深綠選區公投票的翻盤，被外界解讀是支持者對於民進黨的能源政策與執政的不滿。

邱議瑩昨在臉書表示，公投的結果和原先預期的差距很大，「民進黨必須要深刻檢討施政的問題，尤其是能源政策，才能再一次獲得人民的支持」。她還說，歷經七二六、八二三兩場投票，對民進黨是非常嚴重的警訊，黨應徹底檢討為何目前為止的施政得不到民心，很多政策是否需要重新調整、改變。

「民進黨什麼時候開始檢討，就什麼時候重新站起來。」林岱樺說，對於能源議題，她是民進黨團第一個提醒行政院長卓榮泰傾聽民意，才能重新得到人民的信任。

不過，公投投票率僅逼近三成，屏東縣長周春米回應「七成民眾沒投票，無聲結果的意義就是不認同」。屏東出身的國民黨立委柯志恩認為，這說法只是自我安慰，民進黨若還是持這種態度，不正視核電等問題做調整，將離主流民意愈來愈遠，南部鐵票區不再「南票北補」，對藍營釋出好訊號。

退輔會前副主委李文忠昨天表示，執政者最重要的心態調整，應是面對少數執政現實，尊重國會多數，「相信執政團隊應有體悟」，同時也再次呼籲組成聯合政府。

他也質疑，國民黨部偽造連署與柯文哲的京華城案，確實事證明確，但是否構成持續羈押的理由？柯案中以助理「橘子」未到案羈押十一個月，這是合理手段嗎？再延押兩個月的理由能服人嗎？「押人取供」及「偵查大公開」是司檢部門的陋習，傷害人權及法治至深且鉅，導致司法長期不被信任。

