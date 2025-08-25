聽新聞
0:00 / 0:00

黨內第一槍 邱議瑩：民進黨要深刻檢討施政問題

聯合報／ 記者徐白櫻宋原彰洪子凱賴香珊王慧瑛程嘉文／連線報導
罷免及公投結束後，民進黨立委邱議瑩認為，執政黨必須深刻檢討施政問題，才能再一次獲得人民的支持。記者徐白櫻／攝影
罷免及公投結束後，民進黨立委邱議瑩認為，執政黨必須深刻檢討施政問題，才能再一次獲得人民的支持。記者徐白櫻／攝影

七二六、八二三罷免投票皆未通過、重啟核三公投的同意票遠多於不同意，賴政府一再挫敗，民進黨內檢討聲浪四起，有意角逐高雄市長的立委邱議瑩昨開第一槍，直言「民進黨必須要深刻檢討施政的問題」，尤其是能源政策；立委林岱樺也說，「民進黨什麼時候開始檢討，就什麼時候重新站起來」。

核三重啟公投結果，同意與不同意票比例約三比一，尤其綠營執政的南二都台南、高雄及嘉義縣、屏東縣不僅同意票都高出不同意，這些傳統深綠選區公投票的翻盤，被外界解讀是支持者對於民進黨的能源政策與執政的不滿。

邱議瑩昨在臉書表示，公投的結果和原先預期的差距很大，「民進黨必須要深刻檢討施政的問題，尤其是能源政策，才能再一次獲得人民的支持」。她還說，歷經七二六、八二三兩場投票，對民進黨是非常嚴重的警訊，黨應徹底檢討為何目前為止的施政得不到民心，很多政策是否需要重新調整、改變。

「民進黨什麼時候開始檢討，就什麼時候重新站起來。」林岱樺說，對於能源議題，她是民進黨團第一個提醒行政院長卓榮泰傾聽民意，才能重新得到人民的信任。

不過，公投投票率僅逼近三成，屏東縣長周春米回應「七成民眾沒投票，無聲結果的意義就是不認同」。屏東出身的國民黨立委柯志恩認為，這說法只是自我安慰，民進黨若還是持這種態度，不正視核電等問題做調整，將離主流民意愈來愈遠，南部鐵票區不再「南票北補」，對藍營釋出好訊號。

退輔會前副主委李文忠昨天表示，執政者最重要的心態調整，應是面對少數執政現實，尊重國會多數，「相信執政團隊應有體悟」，同時也再次呼籲組成聯合政府。

他也質疑，國民黨部偽造連署與柯文哲的京華城案，確實事證明確，但是否構成持續羈押的理由？柯案中以助理「橘子」未到案羈押十一個月，這是合理手段嗎？再延押兩個月的理由能服人嗎？「押人取供」及「偵查大公開」是司檢部門的陋習，傷害人權及法治至深且鉅，導致司法長期不被信任。

核電 邱議瑩 林岱樺 李文忠 周春米 能源政策

延伸閱讀

邱議瑩、許智傑搶攻三民區 邱提四維行政中心遷入高雄車站

選後第一槍 邱議瑩：民進黨必須檢討能源政策

高雄市長之爭…邱議瑩自曝是柯志恩最大假想敵 藍營：想太多

影／高雄市長初選白熱化！許智傑稱獲湧言會成員表態支持 邱議瑩說話了

相關新聞

罷免後怎麼走？李文忠籲民進黨面對少數執政現實 質疑司法濫押在野黨

民進黨與親綠民間社團推動大罷免，卻慘遭32比0的被完封成績。未來政局該怎麼走？退輔會前副主委李文忠認為，執政者最重要的心...

2大招牌效力減 小笠原：綠10年優勢落幕

八二三罷免案和核三重啟公投案投票結果出爐，日本學者小笠原欣幸分析指出，再次印證民進黨從二○一四年至二○二四年相對優勢的十...

新聞眼／蔡救駕僅一時 解鈴還要看賴

民進黨支持的兩波大罷免全軍覆沒，重創執政氣勢。面對連番挫敗，綠營試圖以府院黨人事改組、推動民生法案主動設定議題，為罷免失...

學者：柯建銘不卸任總召 對行政和立法只有傷害

民進黨立法院黨團幹部多人宣布卸任，萬年總召柯建銘表態慰留。中山大學政治研究所榮譽教授廖達琪表示，大罷免的關鍵正在柯建銘，...

逼宮柯建銘？吳思瑤等黨團幹部表態不續任

大罷免失敗，衝擊賴政府執政威信，民進黨、行政院已分別啟動黨務、內閣人事調整，綠營內部劍指發動罷免的民進黨團立院黨團總召柯...

黨內第一槍 邱議瑩：民進黨要深刻檢討施政問題

七二六、八二三罷免投票皆未通過、重啟核三公投的同意票遠多於不同意，賴政府一再挫敗，民進黨內檢討聲浪四起，有意角逐高雄市長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。