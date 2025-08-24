聽新聞
八二三大罷免挫敗 蔡賴合體喊團結

聯合報／ 記者黃婉婷張文馨／台北報導
賴清德總統（中）、副總統蕭美琴（右）和前總統蔡英文（左）昨天下午在總統官邸碰面，討論國內外局勢。圖／取自蔡英文臉書
賴清德總統（中）、副總統蕭美琴（右）和前總統蔡英文（左）昨天下午在總統官邸碰面，討論國內外局勢。圖／取自蔡英文臉書

歷經七二六、八二三大罷免挫敗，衝擊賴清德總統執政。就在各界要求檢討聲音不斷，綠營啟動黨務與內閣人事調整之際，賴清德總統昨與前總統蔡英文在官邸會面，蔡喊團結，賴籲合作，被解讀為鞏固黨內團結，重整執政步伐。

身兼民進黨主席的賴總統在第二波大罷免投票前夕，宣布親英系的內政部前部長徐國勇接任黨秘書長，蔡英文執政時期參與文稿及輿情的機要張惇涵，也從府副秘書長將轉任行政院秘書長，被外界解讀為賴重整執政團隊，是向英系釋權。

蔡赴總統官邸 為賴蕭打氣

在八二三罷免再度掛蛋後，蔡英文昨天前往總統官邸；賴總統事後發文表示，蔡前總統為他與蕭副總統加油打氣，面對接下來各項挑戰，他會和所有人攜手合作，一步一步帶領台灣走向更好的未來。

賴蔡會面後，幾乎同步在社群平台發文，蔡喊團結，賴籲合作，也被外界嗅出蔡英文「救駕」的味道。這已是大罷免以來，蔡英文第二度送暖。第一次是七月廿六日大罷免大失敗，蔡英文隨即在臉書上表示，為了台灣珍貴的民主、自由，希望大家繼續支持總統賴清德。

民進黨人士表示，現在是執政逆風的時刻，蔡英文既是學姊，也是黨內一員，欲透過行動表達對賴的支持和加油；蔡賴合體傳遞出兩項訊號：首先，這一年來「賴不如蔡」聲浪頻傳，此舉能破除分化氛圍，也塑造團結形象，也顯示蔡不會在民進黨有難時置身事外；其次，賴總統過去期盼開創新局，但現階段更需要「穩定」，近來幾項黨務與內閣人事布局，都能看出賴試圖修正執政路線，有意借重現階段未在執政內圈的前朝幕僚。

知情人士也分析，目前國民期待的不是政治信號的轉變，而是尋求一個相對安穩的環境，例如總體經濟的穩健，在此時比什麼都重要。

熟稔台灣政治的日本學者小笠原欣幸認為，罷免皆未通過，核三重啟公投同意票領先，民進黨需要重新建構「抗中保台」和「非核家園」兩大論述。

綠營人士表示，賴邀蔡見面，也可能針對既有路線要如何彈性調整交換意見，尤其「疑美論」當道，如何破除將是未來觀察重點。

人事改組 最快今天有進度

另一方面，行政院本周啟動人事改組，相關人事調整，最快將在今天有新進度。

不過，行政院長卓榮泰今天上午將率相關部會首長赴立法院專案報告「台美關稅談判之進程、方針、原則及台灣產業可能遭受之衝擊評估」，並備質詢；明天則要專案報告「一一四年度中央政府總預算追加預算案」。政院方面也可能因卓揆行程安排，到周三再完整說明內閣人事調整情況。

延伸閱讀

大罷免落幕…賴蕭蔡官邸碰面 喊話合作帶領台灣前進

坐實兩國論？汪毅夫刊文兩岸無「國界」：賴清德有賊心賊膽 沒賊身板

柯文哲案 賴：尊重司法 黃國昌：黑手已介入

王鴻薇推測柯建銘等4綠委將被檢討 或離職幫賴清德卸責

相關新聞

罷免後怎麼走？李文忠籲民進黨面對少數執政現實 質疑司法濫押在野黨

民進黨與親綠民間社團推動大罷免，卻慘遭32比0的被完封成績。未來政局該怎麼走？退輔會前副主委李文忠認為，執政者最重要的心...

2大招牌效力減 小笠原：綠10年優勢落幕

八二三罷免案和核三重啟公投案投票結果出爐，日本學者小笠原欣幸分析指出，再次印證民進黨從二○一四年至二○二四年相對優勢的十...

新聞眼／蔡救駕僅一時 解鈴還要看賴

民進黨支持的兩波大罷免全軍覆沒，重創執政氣勢。面對連番挫敗，綠營試圖以府院黨人事改組、推動民生法案主動設定議題，為罷免失...

學者：柯建銘不卸任總召 對行政和立法只有傷害

民進黨立法院黨團幹部多人宣布卸任，萬年總召柯建銘表態慰留。中山大學政治研究所榮譽教授廖達琪表示，大罷免的關鍵正在柯建銘，...

逼宮柯建銘？吳思瑤等黨團幹部表態不續任

大罷免失敗，衝擊賴政府執政威信，民進黨、行政院已分別啟動黨務、內閣人事調整，綠營內部劍指發動罷免的民進黨團立院黨團總召柯...

黨內第一槍 邱議瑩：民進黨要深刻檢討施政問題

七二六、八二三罷免投票皆未通過、重啟核三公投的同意票遠多於不同意，賴政府一再挫敗，民進黨內檢討聲浪四起，有意角逐高雄市長...

