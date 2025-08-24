八二三大罷免挫敗 蔡賴合體喊團結

歷經七二六、八二三大罷免挫敗，衝擊賴清德總統執政。就在各界要求檢討聲音不斷，綠營啟動黨務與內閣人事調整之際，賴清德總統昨與前總統蔡英文在官邸會面，蔡喊團結，賴籲合作，被解讀為鞏固黨內團結，重整執政步伐。

身兼民進黨主席的賴總統在第二波大罷免投票前夕，宣布親英系的內政部前部長徐國勇接任黨秘書長，蔡英文執政時期參與文稿及輿情的機要張惇涵，也從府副秘書長將轉任行政院秘書長，被外界解讀為賴重整執政團隊，是向英系釋權。

蔡赴總統官邸 為賴蕭打氣

在八二三罷免再度掛蛋後，蔡英文昨天前往總統官邸；賴總統事後發文表示，蔡前總統為他與蕭副總統加油打氣，面對接下來各項挑戰，他會和所有人攜手合作，一步一步帶領台灣走向更好的未來。

賴蔡會面後，幾乎同步在社群平台發文，蔡喊團結，賴籲合作，也被外界嗅出蔡英文「救駕」的味道。這已是大罷免以來，蔡英文第二度送暖。第一次是七月廿六日大罷免大失敗，蔡英文隨即在臉書上表示，為了台灣珍貴的民主、自由，希望大家繼續支持總統賴清德。

民進黨人士表示，現在是執政逆風的時刻，蔡英文既是學姊，也是黨內一員，欲透過行動表達對賴的支持和加油；蔡賴合體傳遞出兩項訊號：首先，這一年來「賴不如蔡」聲浪頻傳，此舉能破除分化氛圍，也塑造團結形象，也顯示蔡不會在民進黨有難時置身事外；其次，賴總統過去期盼開創新局，但現階段更需要「穩定」，近來幾項黨務與內閣人事布局，都能看出賴試圖修正執政路線，有意借重現階段未在執政內圈的前朝幕僚。

知情人士也分析，目前國民期待的不是政治信號的轉變，而是尋求一個相對安穩的環境，例如總體經濟的穩健，在此時比什麼都重要。

熟稔台灣政治的日本學者小笠原欣幸認為，罷免皆未通過，核三重啟公投同意票領先，民進黨需要重新建構「抗中保台」和「非核家園」兩大論述。

綠營人士表示，賴邀蔡見面，也可能針對既有路線要如何彈性調整交換意見，尤其「疑美論」當道，如何破除將是未來觀察重點。

人事改組 最快今天有進度

另一方面，行政院本周啟動人事改組，相關人事調整，最快將在今天有新進度。

不過，行政院長卓榮泰今天上午將率相關部會首長赴立法院專案報告「台美關稅談判之進程、方針、原則及台灣產業可能遭受之衝擊評估」，並備質詢；明天則要專案報告「一一四年度中央政府總預算追加預算案」。政院方面也可能因卓揆行程安排，到周三再完整說明內閣人事調整情況。

