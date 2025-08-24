罷免後怎麼走？李文忠籲民進黨面對少數執政現實 質疑司法濫押在野黨

民進黨與親綠民間社團推動大罷免，卻慘遭32比0的被完封成績。未來政局該怎麼走？退輔會前副主委李文忠認為，執政者最重要的心態調整，應是面對少數執政現實，尊重國會多數，「相信執政團隊應有體悟」。他也質疑，國民黨部偽造連署與柯文哲的京華城案，確實事證明確，但是否構成持續羈押的理由？

李文忠批評，在野黨立委過去一年多來不顧程序正義，通過太多逾越立法與行政憲政分際的法案，這是對人民、國家及憲政的背離，性質惡劣，極不可取。但另一方面，執政者無視少數執政，在法案、預算、人事各方面寸步不讓，或到最後才想退讓已經來不及，這是將國會多數「當塑膠」嗎？結果朝野只有攻防、衝突、對駡，沒有必要的協調、妥協、退讓，導致政局不安，部分政務空轉，這樣對得起人民嗎？長此以往，人民會歸責於誰？

他也以高爾夫球舉例，建議民進黨接下來「乖乖按球賽規則打球」；至於在野黨會買單收斂或變本加厲，不知道，但人民會看在眼裡，在明年底做出裁判。

李文忠也重申，支持籌組「聯合政府」的提議，因為現行憲法的組閣權在總統，但行政立法運作模式與內閣制相同，少數執政必須往聯合政府的方向走。但台灣社會及政壇並無經驗及認識，只能逐步釋出善意，累積經驗。可惜的是先前NCC委員提名、立法院正副院長選舉，執政黨都錯失良機，現在的在野黨恐怕也不會感興趣。但不妨多多禮聘黨外人士及在野黨人士，雖已經與「聯合政府」無關。

他也對司法提出質疑：國民黨地方黨部死亡連署系統性造假，偽造文書事證俱在，羈押是合理的手段嗎？柯文哲京華城案事證明確，被告在訴訟過程中的攻防言行也令人厭惡，但以助理「橘子」未到案羈押11個月，這是合理手段嗎？再延押兩個月的理由能服人嗎？「押人取供」及「偵查大公開」是司檢部門的陋習，傷害人權及法治至深且鉅，導致司法長期不被信任。把這些執法過當的帳都算到政府頭上，並不公平，但執政者宣稱推動司法改革，究竟做了多少，恐怕也難辭其咎。

李文忠說，政府不能也不敢干預司法，但總要拿出態度及辦法來。他補充表示，這不是鼓勵拿司法案件來妥協交換，而是維護司法起碼的公信力，並降低朝野間誤解。

