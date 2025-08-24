影／守住南投再贏一次謝票 游顥批卓內閣淪為罷團幹部

快訊

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
大罷免結果32：0全數不通過，國民黨立委游顥今謝票掃街。圖／游顥辦公室提供
大罷免結果32：0全數不通過，國民黨立委游顥今謝票掃街。圖／游顥辦公室提供

罷免結果32：0（31席藍委加新竹市長高虹安罷免案）全數不通過，國民黨立委游顥今謝票掃街。他批評，行政院長卓榮泰淪為「罷團幹部」，這次內閣改組還僅以三位部長請辭來敷衍民意；他自己未來會持續「爭取建設、強力監督」，回應鄉親對地方發展的期待。

游顥指出這場將近一年多的罷免過程，對社會造成嚴重撕裂，但最終鄉親用選票展現了堅定意志，守護了民主價值；自己在大選中勝出3400票，而在本次投票率僅四成多的情況下，仍以2萬7000多票的票差獲得支持，民意對執政黨明確不信任。

游顥感謝南投縣長許淑華及地方前輩長期打下的基礎，並感謝鄉親們在補選性質的投票中仍踴躍出門支持。他指出，這證明南投鄉親對於地方建設的肯定，也展現出對強力監督中央政府的期待。

對於內閣改組，游顥批評卓榮泰淪為「罷團幹部」，在整起惡罷過程中充當助攻角色，甚至帶頭設定「造謠KPI」。他直言，內閣僅以三位部長請辭來敷衍民意，根本無法掩飾施政的失敗與不信任。他呼籲卓榮泰應該立即下台，為此負起政治責任。

游顥還說，執政黨過去把預算用於演唱會、首長辦公室豪華裝潢，甚至出國旅遊卻交不出報告，還僱用網軍造謠欺騙百姓，卻仍通過史上最高預算。他承諾，未來在立法院將更嚴格把關，確保「一毛錢都跑不掉」。

游顥警告民進黨南投縣黨部，不要再靠謠言與抹黑撕裂社會；罷團雖自稱仍有3萬多票支持，但實際上比大選得票已經腰斬，顯示民眾早已看穿其手法。

游顥表示，未來將持續秉持「爭取建設、強力監督」的原則，堅守立場，阻止中央政府繼續傷害南投，也會不斷努力回應鄉親對地方發展的期待。

大罷免結果32：0全數不通過，國民黨立委游顥今謝票掃街。圖／游顥辦公室提供
大罷免結果32：0全數不通過，國民黨立委游顥今謝票掃街。圖／游顥辦公室提供
大罷免結果32：0全數不通過，國民黨立委游顥今謝票掃街。圖／游顥辦公室提供
大罷免結果32：0全數不通過，國民黨立委游顥今謝票掃街。圖／游顥辦公室提供

