大罷免失利屢遭點名究責 沈伯洋處理母親後事：保佑不孝的孩兒

兩波大罷免皆以失敗收場，民進黨內部展開相關究責，立委沈伯洋也是被究責對象之一。他今天透過臉書發文表示，母親總是告誡不要從政，雖然希望自己小孩安全，但是面對台灣當前危機，又覺得應該要做點什麼，「媽媽請妳保重，保佑不孝的孩兒，請妳保佑台灣。」

沈伯洋稍早在臉書發文指出，823第二波大罷免結束之後，社會運動的檢討還在持續，民進黨內的改革箭在弦上，然而他的第一件事情，還是繼續處理後事，而今天終於有空檔，再加上天氣好，母親可以進行樹葬。

沈伯洋說，自己跟生母在6歲時就分開，母親沒有再嫁但是很堅強，過去做過保險、旅館打掃、在登山步道賣飲料等，也因此身體狀況一直不是太好，而在大學畢業之後總算可以賺錢，他也於是開始寄錢回家，「媽媽說他很開心，至少少做一兩件工作。」

不過，沈伯洋透露，母親還是很努力賺錢，還說要把錢留給兒子，「我說媽不用，她卻依舊勤奮工作」。母親很節儉沒有裝冷氣，晚上睡覺總是流了不少汗，本來已經請人裝好冷氣，結果都還沒打開人就走了，「我看著還散落在地上的冷氣紙盒包裝，怔怔地不知道該做什麼。」

沈伯洋表示，今年6月母親想吃點好料，無奈紅媒鋪天蓋地地攻擊，自己也不得不趕回台北，後來母親又說要留下提款卡密碼、不喜歡住院不要做生命維持等，或許冥冥爭中已經沒有太多時間，「我有整整一個禮拜都在怨恨攻擊的人，但媽媽很善良，一定不希望我變成這樣。」

沈伯洋也說，母親一直叫他不要從政，即使熱愛討論政治，但是十分擔憂站在第一線，每每打電話就是耳提面命人身安全，並且提醒兒子不要理會任何攻擊，「媽媽一定心裡感到十分矛盾，她希望小孩安全，但是又知道台灣現在的危機，總是要做點什麼。」

沈伯洋認為，自己還是需要做點什麼，因為那是知識分子的責任，「妳把我的心智生得如此強大，就是為這塊土地而生的，我不能逃避。媽媽請妳保重，請妳保佑不孝的孩兒，請妳保佑台灣。」

商品推薦