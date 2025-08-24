獨／劉世芳快閃金門 對於罷免議題低調不受訪機場大玩躲貓貓

快訊

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
敏感時刻，內政部長劉世芳今天快閃金門，主持「金門國家公園成立30周年國際學術研討會」閉幕儀式，對於記者詢問大罷免的結果，她一改平日犀利言詞，僅冷淡丟下一句「那不是我的業務」。記者蔡家蓁／攝影
敏感時刻，內政部長劉世芳今天快閃金門，主持「金門國家公園成立30周年國際學術研討會」閉幕儀式，對於記者詢問大罷免的結果，她一改平日犀利言詞，僅冷淡丟下一句「那不是我的業務」。記者蔡家蓁／攝影

台灣兩輪「大罷免」落幕，國民黨被提出罷免的31名立委全數保住席位，民進黨的政治攻勢形同全軍覆沒。敏感時刻，被視為是民進黨戰將之一的內政部長劉世芳今天快閃金門，主持「金門國家公園成立30周年國際學術研討會」閉幕儀式，對於記者詢問大罷免的結果，她一改平日犀利言詞，全程面無表情低調表示，「那不是我的業務」；至於缺席八二三戰役紀念日等問題則未回應。

時隔7個月，劉世芳再度蒞金，她在下午13點多搭機抵達金門，得知有記者在場，她全程都待在金門國家公園管理處貴賓室休息，直到14點20分才走入會場致詞，並聽完座談才離開。

據了解，劉世芳在15點25分搭上金門縣警察局的局長專車離開國家公園管理處，但卻遲遲未在機場現身，跟記者玩起「躲貓貓」，期間，金門國家公園管理處與金門縣警察局合作無間，現場精心編排一場「聲東擊西」，由金管處長鄭瑞昌等人陪同內政部國家公園署長王成機、內政部國家公園署前署長陳茂春、國家發展委員會參事呂登元與多位學者專家到機場，成功吸引記者的目光。

實際上，金門縣警察局長黃壬聰則低調的陪著部長劉世芳從另一側入口，直入機場的接待室，記者在現場苦等了1個多小時，連代表立委陳玉珍到場致意並贈送伴手禮的陳辦公室主任董家瑋也在場空等了近20分鐘，在最後要安檢通關廣播的最後瞬間，劉世芳才匆忙現身，並在航警的陪同下，快閃通關。

劉世芳全程戴著口罩，不發一語，甚至未正常排隊，從旁邊的紅龍線外快速閃進安檢通關處， 對於媒體詢問，對昨日大罷免的結果，劉僅冷淡丟下一句「那不是我的業務」。至於外界關注的「消失的25分鐘」究竟去了哪裡，有秘密去拜訪誰？為何不在八二三戰役紀念日現身金門，她則選擇噤聲不語。

內政部長劉世芳今天快閃金門，主持「金門國家公園成立30周年國際學術研討會」閉幕儀式。記者蔡家蓁／攝影
內政部長劉世芳今天快閃金門，主持「金門國家公園成立30周年國際學術研討會」閉幕儀式。記者蔡家蓁／攝影
內政部長劉世芳今天快閃金門，在機場與記者大玩「躲貓貓」，最後在航警的護送下未正常排隊，從旁邊的紅龍線外快閃進安檢通關處。記者蔡家蓁／攝影
內政部長劉世芳今天快閃金門，在機場與記者大玩「躲貓貓」，最後在航警的護送下未正常排隊，從旁邊的紅龍線外快閃進安檢通關處。記者蔡家蓁／攝影
立委陳玉珍辦公室主任董家瑋（右）今天也代表陳玉珍到場致意並贈送伴手禮，但只等到內政部國家公園署長王成機（中），遲遲未等到內政部長劉世芳的身影。記者蔡家蓁／攝影
立委陳玉珍辦公室主任董家瑋（右）今天也代表陳玉珍到場致意並贈送伴手禮，但只等到內政部國家公園署長王成機（中），遲遲未等到內政部長劉世芳的身影。記者蔡家蓁／攝影

罷免

