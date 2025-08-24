柯建銘：總召任期1年 讚吳思瑤、陳培瑜表現優異將慰留

大罷免吞敗外加核三重啟公投同意票大幅領先，外界點名發動罷免的民進黨立院黨團總召柯建銘應下台，民進黨內也盼調整黨團路線。柯表示，朝小野大只有不斷戰鬥，更加團結一致對外，對於個人去留，他說，謝謝外界指教，總召任期為一年，且大罷免還是大成功，130萬連署書證明「民意都起來了」。

民進黨立委林俊憲今早公開指出，大罷免後，民進黨未來必須回應民意期待，除了內閣、黨務改組之外，民進黨立院黨團路線也要總檢討。對於路線調整，柯建銘指出，朝小野大只有不斷戰鬥，更加團結一致對外，「請大家不要妄自菲薄」。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜稍早雙雙辭去黨團幹部，柯建銘強調，兩人擔任幹部期間，做事相當稱職，表現傑出，是黨團需要的優秀人才，他將慰留兩人，也會繼續帶領民進黨團向前走。

至於黨內外都有聲浪，認為他應辭去總召，柯建銘說，謝謝外界指教，總召任期是一年的，大罷免還是大成功，130萬罷免連署書證明「民意都起來了」，知道抗中保台，還是大成功。

