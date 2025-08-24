曹興誠談大罷免成敗 稱將「這位」內奸沖出水面是意外收獲

快訊

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
反共護台志工聯盟召集人曹興誠。資料照，記者陳正興／攝影
反共護台志工聯盟召集人曹興誠。資料照，記者陳正興／攝影

兩次罷免投票全軍覆沒，反共護台聯盟發起人曹興誠批評，罷免目的若是為民進黨爭取主導權，就算失敗，若視為公民運動，目的是喚醒反共意識，維護台灣主權，那就極為成功，而意外收穫是將台灣民意基金會游盈隆這類內奸冲出水面。民進黨以後如何強化黨魂黨紀，避免黨內納垢藏污，值得觀察。

曹興誠批評，國民黨立委這次成功保住立法院地盤。但他們扭曲事實，造謠挑撥、違法連署、壓迫司法，意圖普發萬元買票等等段十分卑劣；甚至結合黃國昌、網紅館長陳之漢這類道德無底線的人造勢，可謂光著腳丫子不要臉，完全喪失黨德黨魂。如果國民黨認為他們這次贏了，那也只好由他，以後自有因果報應。

曹興誠認為，民進黨也是大輸家。其黨內檢討聲浪巨大，這裡就不贅言。在公眾面前表現最難看的是游盈隆這類人。他居然要在民進黨內追所謂「戰犯」，真是匪夷所思。選舉、罷免、創制、複決，是憲法賦予的基本權利；罷團公民實施基本權利，游竟然敢誣蔑其為「戰狼」、「惡罷」，真是好大膽子。

曹興誠指出，國民黨偽造文書，找死人聯署，以違法手段推動罷免，可以稱之為「惡罷」；但公民團體都櫛風沐雨，艱苦備嘗、嚴格依法地推動聯署和投票。游不指責國民黨違法推動「惡罷」，卻反向誣蔑認真守法的公民罷團，可謂喪心病狂。

他認為，這次大罷免一個意外的收穫，就是把游盈隆這類民進黨的內奸冲出了水面。民進黨以後如何強化黨魂黨紀，避免黨內納垢藏污，值得密切觀察。

