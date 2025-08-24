吳思瑤表態不再續任民進黨團幹事長 陳培瑜請辭書記長

大罷免吞敗外加核三重啟公投同意票大幅領先，民進黨除了黨務、內閣展開改組，黨內也點名立院黨團路線應該檢討，劍指發動罷免的民進黨立院黨團總召柯建銘。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜稍早也宣布辭去職務，黨團幹部確定迎來更迭。

吳思瑤臉書發文指出，面對困局及挑戰，執政團隊必須反求諸己，做出讓社會有感的改變，內閣人事進行改組，黨務部門補強戰力，都是民進黨虛心反省、回應民意的負責任表現。

黨團也是執政團隊一份子，我主張立院黨團也必須進行幹部重組，擴大參與，重整隊形，對內強化整合，對外增進溝通。

吳思瑤指出，藍白當家國會失序，過去3個會期51戰隊屢戰屢敗但屢敗屢戰，但不為挫敗找理由，要為成功找方法，行政立法一體，當行政團隊重整旗鼓，「我呼籲黨團也要同步進行改造，調整戰術，提升戰力，反守為攻」。她說，相信黨團幹部注入新血，能讓51戰隊一新氣象，更強韌有力。

陳培瑜也同步發文請辭，她說，這段日子以來，許多朋友不眠不休、全心投入，一起走過最艱難的時刻。對每一位在路上支持、鼓勵、付出的朋友，她心中充滿感激。而大家的期待和意見我們都聽到了，調整已經在發生中。

陳培瑜說，不論是不是幹部，我依然會與51戰隊並肩作戰，繼續在崗位上耕耘，為公共議題努力，為台灣的民主與自由奮鬥不懈。這不是結束，而是另一個開始。「無論時局如何改變，唯一不變的是，台灣是我們的國家，我會跟大家一起守護！」

民進黨團副書記長郭昱晴亦發文表示，隨著這個會期即將結束，副書記長的職務也即將卸下；期待新的幹部人選接棒，而我依舊會和五一戰隊在立法院中並肩作戰，為人民服務，帶著大家的支持和鼓勵繼續勇敢前行。「台灣民主的路上，我們永遠一起」。

