男童參加夏令營遭熱油燙傷...家長批處理不當、助教滑手機 中原大學坦承疏失

吳思瑤表態不再續任民進黨團幹事長 陳培瑜請辭書記長

被點名不辭職？沈伯洋回1句話…楊蕙如酸不要臉天下無敵

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
楊蕙如。本報資料照片
楊蕙如。本報資料照片

823大罷免七席藍委罷免案全不通過，「卡神」楊蕙如昨點名立院黨團總召柯建銘、立委沈伯洋「不用辭職滾蛋？」對於沈柏洋稱正面說服支持者絕對比找戰犯更重要，楊蕙如再度用8個哈字酸爆「人不要臉天下無敵。」

楊蕙如今天再度在臉書以32字轟，「樹沒有皮必死無疑，人不要臉天下無敵，戰犯說不要找戰犯，哈哈哈哈哈哈哈」。

823投票結果出爐後，楊蕙如在臉書貼文說，她7個月前就公開預言的事情，「難道只有我能看得見嗎？」她問，726就已經慘敗，內閣要改組，柯建銘、沈伯洋讓綠營整個崩盤，不用辭職滾蛋嗎？並稱柯建銘、曹興誠、沈伯洋為「禍台三人組」。

楊說，柯建銘、沈柏洋霸占不分區不用選舉，然後讓第一線的區域立委要面對無比艱困的未來嗎？你們讓整個台灣充滿仇恨對立，讓支持者激化甚至失智化，每天肉搜公審路人，昨天甚至讓被肉搜的無辜日本人生氣到要回國發聲明。

楊更點沈柏洋「那個黑皮紅熊一直到823前一天都還在踩油門，帶無辜的支持者去撞山！」今天沈回應被點名辭職下台一事，沈今稱現正面說服支持者絕對比找戰犯更重要。楊蕙如今則再度在臉書再度貼文酸，「樹沒有皮必死無疑，人不要臉天下無敵，戰犯說不要找戰犯。」

王鴻薇推測柯建銘等4綠委將被檢討 或離職幫賴清德卸責

罷免開票結果／被問對罷免看法？柯建銘現身竹縣黨部 低調回應「問鄭朝方」

823罷免前夕…綠委沈伯洋疾呼：藍白沒收罷免權 明天恐是最後一投

羅明才將接立院副院長？藍委酸柯建銘助理：先顧好老闆出路

大罷免全被完封 閩南狼自比「先覺者」…網湧留言酸爆

823大罷免7席藍委罷免案全數不通過，加上726罷免案全被封殺。自稱反共網紅的「閩南狼」陳柏源在罷免結果出來後，Thre...

柯建銘：總召任期1年 讚吳思瑤、陳培瑜表現優異將慰留

大罷免吞敗外加核三重啟公投同意票大幅領先，外界點名發動罷免的民進黨立院黨團總召柯建銘應下台，民進黨內也盼調整黨團路線。柯...

曹興誠談大罷免成敗 稱將「這位」內奸沖出水面是意外收獲

兩次罷免投票全軍覆沒，反共護台聯盟發起人曹興誠批評，罷免目的若是為民進黨爭取主導權，就算失敗，若視為公民運動，目的是喚醒...

吳思瑤表態不再續任民進黨團幹事長 陳培瑜請辭書記長

大罷免吞敗外加核三重啟公投同意票大幅領先，民進黨除了黨務、內閣展開改組，黨內也點名立院黨團路線應該檢討，劍指發動罷免的民...

大罷免失敗後啟動人事改組 林俊憲：黨團路線也要檢討

連續兩波大罷免投票全軍覆沒，重創賴政府執政威望，綠營內部傳出檢討聲浪。民進黨立委林俊憲認為，施政成效一定會影響選民投票意...

