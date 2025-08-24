被點名不辭職？沈伯洋回1句話…楊蕙如酸不要臉天下無敵
823大罷免七席藍委罷免案全不通過，「卡神」楊蕙如昨點名立院黨團總召柯建銘、立委沈伯洋「不用辭職滾蛋？」對於沈柏洋稱正面說服支持者絕對比找戰犯更重要，楊蕙如再度用8個哈字酸爆「人不要臉天下無敵。」
楊蕙如今天再度在臉書以32字轟，「樹沒有皮必死無疑，人不要臉天下無敵，戰犯說不要找戰犯，哈哈哈哈哈哈哈」。
823投票結果出爐後，楊蕙如在臉書貼文說，她7個月前就公開預言的事情，「難道只有我能看得見嗎？」她問，726就已經慘敗，內閣要改組，柯建銘、沈伯洋讓綠營整個崩盤，不用辭職滾蛋嗎？並稱柯建銘、曹興誠、沈伯洋為「禍台三人組」。
楊說，柯建銘、沈柏洋霸占不分區不用選舉，然後讓第一線的區域立委要面對無比艱困的未來嗎？你們讓整個台灣充滿仇恨對立，讓支持者激化甚至失智化，每天肉搜公審路人，昨天甚至讓被肉搜的無辜日本人生氣到要回國發聲明。
楊更點沈柏洋「那個黑皮紅熊一直到823前一天都還在踩油門，帶無辜的支持者去撞山！」今天沈回應被點名辭職下台一事，沈今稱現正面說服支持者絕對比找戰犯更重要。楊蕙如今則再度在臉書再度貼文酸，「樹沒有皮必死無疑，人不要臉天下無敵，戰犯說不要找戰犯。」
