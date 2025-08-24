大罷免全被完封 閩南狼自比「先覺者」…網湧留言酸爆

快訊

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
自稱反共網紅的「閩南狼」陳柏源在Threads貼文說，823罷免結束了，雖結果不如預期，但他要再次強調「我們只是一群先覺者。」引發網友兩極留言。本報資料照片
自稱反共網紅的「閩南狼」陳柏源在Threads貼文說，823罷免結束了，雖結果不如預期，但他要再次強調「我們只是一群先覺者。」引發網友兩極留言。本報資料照片

823大罷免7席藍委罷免案全數不通過，加上726罷免案全被封殺。自稱反共網紅的「閩南狼」陳柏源在罷免結果出來後，Threads貼文說，823罷免結束了，雖結果不如預期，但他要再次強調「我們只是一群先覺者。」

閩南狼的貼文也引發兩極網友留言，儘管有網友留言說「信念不死就不算失敗，孫中山都失誤10次，我們才兩次。」但有更多網友不領情，紛紛湧入貼文底下留言，就有網友直接酸「超好笑，你只是立場反覆橫跳的小人物」、「你沒東西可蹭了，之後怎麼辦呢？」

閩南狼在823罷免結果出來於Threads貼文說，先覺者的路註定艱難，註定要承受誤解與批評。「但歷史告訴我們，正因為有人先踏出這一步，後來的人才會跟上。我們不是因為一定要贏才站出來，而是因為沉默就等於放棄。」他提到，「今天或許我們人少，但明天一定會有更多人覺醒加入我們的行列。反共、守護台灣，這條路我們會一直走下去，直到更多人醒來。」

由於726罷免結果出來時，閩南狼曾拍影片指控八炯想學納粹手段推動反共運動，還秀出與八炯對話紀錄，引起熱議，這次823大罷免結果出來，閩南狼再度貼文自稱先覺者，還說」這條路我們會一直走下去，直到更多人醒來。」也有網友直接嗆，「你是不是該先拍片跟罷團體與八炯道歉呢？」

