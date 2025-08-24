快訊

大罷免失敗後啟動人事改組 林俊憲：黨團路線也要檢討

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立委林俊憲。資料照，記者許正宏／攝影
民進黨立委林俊憲。資料照，記者許正宏／攝影

連續兩波大罷免投票全軍覆沒，重創賴政府執政威望，綠營內部傳出檢討聲浪。民進黨立委林俊憲認為，施政成效一定會影響選民投票意向，民進黨未來必須回應民意期待，除了內閣、黨務改組之外，民進黨立院黨團路線也要總檢討。

此外，大罷免失敗後，黨內劍指發動罷免的民進黨立院黨團總召柯建銘，認為柯至少應辭去總召或退居幕後。民進黨立委蘇巧慧指出，柯建銘是黨內重要資產，地位無人取代，相信柯會與民進黨團一起努力共同思考下一階段要做的方向。

「民進黨遇到失敗虛心檢討，這是為什麼民進黨每次都能夠再重新站起來。」林俊憲表示，大罷免雖然是公民團體發起，但是執政成效一定影響選民投票意向，民進黨必須在未來回應民意的期待；他認為，除了內閣、黨務改組，黨團路線也要檢討，回應民眾對民進黨改革期待。

林俊憲指出，內閣改組人事陸續發布，黨務改革也就定位，第一線在國會作戰的民進黨團，黨團內部也應就未來朝野之間，如何因應未來局勢要出總檢討。

民進黨立委邱議瑩認為，這對民進黨是嚴重警訊，應痛定思痛、徹底檢討，涉及民生的能源政策也要總檢討，才能重新調整執政腳步，贏回人民信任。針對罷免失利、公投投票失敗的癥結點，她說，主因是人民對執政不信任，執政者在某些事情上並未貼近民意，比如救災處理，這些該深自檢討。

