王鴻薇推測柯建銘等4綠委將被檢討 或離職幫賴清德卸責
大罷免結果32：0（31席藍委加新竹市長高虹安罷免案）全數不通過，國民黨立法院黨團書記長王鴻薇今天表示，民進黨內現在可能用找戰犯方式幫賴清德總統卸責，包含民進黨立法院黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤、民進黨不分區立委沈伯洋、王義川等都應被檢討及離職，否則代表民進黨根本沒真正檢討大罷免失敗的原因。
王鴻薇指出，8月23日第二波罷免失敗之後，民進黨開始要找戰犯，賴清德本來應首當其衝，可賴清德「貴為」總統及民進黨主席，民進黨內現在可能用找戰犯來幫賴清德卸責，柯建銘曾說過「大罷免就是我發動的」，而且天天在立法院喊著「大罷免，大成功」的狂妄談話，所以現在柯建銘是否會必須辭退總召甚至請辭立委？若辭總召，柯建銘可能是連質詢都不會的陽春立委。
王鴻薇還說，立院裡面難道只有柯建銘該被檢討及離職嗎？不要忘記吳思瑤天天跟著柯在喊「大罷免，大成功」，喊得震天價響，如果柯建銘有事，吳思瑤會沒有事情嗎？吳思瑤難道不是另外一個小戰犯嗎？更不要說沈伯洋、王義川，頻頻失言，兩人作風連民進黨內都看不下去，覺得非常離譜，還直指沈伯洋若不滾蛋，民進黨可能真的會倒台。
王鴻薇批評，面對整個大罷免結果，民進黨內看來不是只有柯建銘需要被檢討，吳思瑤、沈伯洋、王義川如果繼續留任，表示民進黨並無真正檢討大罷免的失敗原因。
