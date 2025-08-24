前綠委舉民進黨紅衫軍低迷時刻…曝726至823最沮喪的事

快訊

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
2波大罷免都以全敗收場，賴清德總統表示，這是人民意志的展現，對於結果，都必須尊重接受。記者林伯東／攝影
823七席藍委罷免案仍全數不通過，民進黨謝系前立委謝欣霓今天也在臉書嘆，726至823最令人沮喪是「有權力的人卻束手無策，沒有方向，冷眼旁觀…」。

她嘆「曾經我們也不明白竹籬笆內的鐵板，為何不懂社會進步議題？現在我們被一群去脈絡化的人，當成竹籬笆的鐵板。」

「政治很難？其實就是承擔責任與不斷地對話，讓不同世代的人們知道你真實的想法，及這台在路上的車到底要往哪開？」謝欣霓說，她們這群人對台灣堅定不移的愛，突然間變成沉重老舊的鐵板，難道不是失去與新世代對話能力所造成的嗎？既然已經在路上，就好好開往心所嚮往的那美好的路吧！

謝欣霓今天在臉書舉2006年民進黨在紅衫軍大起最低迷時刻為例，她說，當年總統府資政謝長廷「奉旨」參選北市長一仗，當時謝系以外都當作這是一場「一石二鳥毀謝」選舉，「台北市不會贏，順便解決謝長廷」。

謝說，但當時她們從沒想過會輸，因宋楚瑜也投入北市長選戰，民進黨只要拉回基本盤提升到40%以上，甚至當時到投票時都還認為會贏，儘管最後選舉結果沒贏，但她們「對得起每一份支持與每一張選票」。因這一仗重新讓支持者看到希望，即使後來謝長廷無一官半職，也少了關愛眼神，￼然而在總統初選還是勝出。

「支持者要的是一個勇敢無懼不算計、不閃躲、能承擔大任的領導人！」謝欣霓嘆，即便2008年也選輸了總統大選，但她們每一天依舊腰桿挺直與台灣共存。直到前總統蔡英文在最低迷的時刻，擔任黨主席扛下一切負債，同時也承受了所有人對蔡的感激與支持。

