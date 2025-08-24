快訊

李在明外交首站選東京棄華府！專家：韓日破冰跟台灣有關 1情況是變數

誇張顏藝在台爆紅！京扇子職人大西里枝猝逝　享年35歲

雄中校長莊福泰表態挺核能 「盼一縣市一核電廠」

拔羅波失敗但得票破五萬 蘇巧慧：民主路上寫下不凡一頁

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
今天新北市立委蘇巧慧（左五）與新北市立委陳永福（左三）陪同罷團「拔羅波」成員車掃謝票。圖／新北市立委蘇巧慧辦公室提供
今天新北市立委蘇巧慧（左五）與新北市立委陳永福（左三）陪同罷團「拔羅波」成員車掃謝票。圖／新北市立委蘇巧慧辦公室提供

針對立委羅明才罷免案失敗結果，民進黨立委蘇巧慧今表示，儘管結果不盡理想，但這場公民行動仍具深遠意義，展現台灣民主韌性與民間力量。她強調，罷免行動中公民團體所展現的決心與努力，「已經在民主的道路上寫下了了不起的一頁。」

罷團「拔羅波」受訪時也向新店、深坑、坪林、烏來等地選民表達感謝。他們表示，「這不會是一個終點」，而是一段民主歷程的起點。他們認為，能夠匯聚民眾與志工的力量完成此次行動，無論結果如何，都已展現人民積極參與政治的決心。儘管部分支持者可能感到灰心，罷團仍呼籲大家「快快樂樂面對未來的生活」。

對於未來走向，「拔羅波」成員坦言尚未決定是否轉型，但強調團隊半年來已培養出深厚情感，未來仍可能維持現有合作模式共同思索下一步。

針對外界質疑罷免行動撕裂社會，蘇巧慧反擊指出，真正應該檢討的是國民黨一邊發動罷免，一邊又在抄寫連署名冊的行為。她強調，罷團在二階段能完成31個行政區的連署，顯示其組織動能與基層實力，昨日三階投票催出近五萬票，更較連署份數增加將近兩萬，「努力大家都看得見，民主素養也因此深化，種子已播下，未來會繼續茁壯。」

至於罷免行動對國會關係的影響，蘇巧慧認為，726罷免案後，立法院運作已有所改善，「人民的聲音才是台灣最大的力量」，期盼社會能持續監督國會，讓國會回歸正軌。

面對黨內質疑總召柯建銘為罷免案「戰犯」並要求下台，蘇巧慧則為其緩頰，稱柯總召的經驗與資歷「無人可以取代」，並相信他將與黨團一同面對未來挑戰，思考下一階段的改革方向。

而新北市立委羅明才則表示，由於此次為罷免案性質，並未安排謝票行程。他表示會格外珍惜每一張票，「一張票一世情」，未來將加倍奉還，持續爭取建設，回報鄉親支持。

罷免 罷團 蘇巧慧 羅明才 柯建銘

延伸閱讀

罷免開票結果／羅明才獻唱感恩的心 盼大罷免在此劃下句點

罷免開票結果／罷免羅明才失利 蘇巧慧：公民團體在新店民主史寫下一頁

藍營對手浮上檯面 蘇巧慧：會努力成為新北最強棒

王鴻薇：徐國勇就職綠派系鬥爭更白熱化 蘇巧慧選新北恐無望

相關新聞

王鴻薇推測柯建銘等4綠委將被檢討 或離職幫賴清德卸責

大罷免結果32：0（31席藍委加新竹市長高虹安罷免案）全數不通過，國民黨立法院黨團書記長王鴻薇今天表示，民進黨內現在可能...

背離民心？綠營大罷免大失敗 作家喊最大主因：不是藍白優秀

823罷免、公投結果出爐，七立委罷免案全否決、核三重啟公投結果雖不通過，但有高達434萬票同意重啟，外界解讀為對執政團隊的不信任投票。對此，作家「漂浪島嶼」23日晚間在臉書發文指出，民進黨這次罷免案之所以全面失利，關鍵在於「出包風暴」，讓原本還算旗鼓相當的朝野攻防失去平衡，導致民意逆轉。

前綠委舉民進黨紅衫軍低迷時刻…曝726至823最沮喪的事

823七席藍委罷免案仍全數不通過，民進黨謝系前立委謝欣霓今天也在臉書嘆，726至823最令人沮喪是「有權力的人卻束手無策...

拔羅波失敗但得票破五萬 蘇巧慧：民主路上寫下不凡一頁

針對立委羅明才罷免案失敗結果，民進黨立委蘇巧慧今表示，儘管結果不盡理想，但這場公民行動仍具深遠意義，展現台灣民主韌性與民...

兩次罷免大慘敗 綠基本盤急凍衝擊2026

綠營發起的大罷免第二波投票再度慘敗，連同重啟核三公投情況也不盡理想。民進黨人士表示，7席罷區開出的的不同意票比例都與同意...

罷免不通過 江啟臣：沒有任何喜悅繼續為民服務

被提罷免案不通過，立法院副院長江啟臣昨晚謝票時說，他心中沒有任何喜悅，繼續上工為民服務；台中市第三選區資深立委楊瓊瓔也被...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。