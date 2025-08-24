拔羅波失敗但得票破五萬 蘇巧慧：民主路上寫下不凡一頁

針對立委羅明才罷免案失敗結果，民進黨立委蘇巧慧今表示，儘管結果不盡理想，但這場公民行動仍具深遠意義，展現台灣民主韌性與民間力量。她強調，罷免行動中公民團體所展現的決心與努力，「已經在民主的道路上寫下了了不起的一頁。」

罷團「拔羅波」受訪時也向新店、深坑、坪林、烏來等地選民表達感謝。他們表示，「這不會是一個終點」，而是一段民主歷程的起點。他們認為，能夠匯聚民眾與志工的力量完成此次行動，無論結果如何，都已展現人民積極參與政治的決心。儘管部分支持者可能感到灰心，罷團仍呼籲大家「快快樂樂面對未來的生活」。

對於未來走向，「拔羅波」成員坦言尚未決定是否轉型，但強調團隊半年來已培養出深厚情感，未來仍可能維持現有合作模式共同思索下一步。

針對外界質疑罷免行動撕裂社會，蘇巧慧反擊指出，真正應該檢討的是國民黨一邊發動罷免，一邊又在抄寫連署名冊的行為。她強調，罷團在二階段能完成31個行政區的連署，顯示其組織動能與基層實力，昨日三階投票催出近五萬票，更較連署份數增加將近兩萬，「努力大家都看得見，民主素養也因此深化，種子已播下，未來會繼續茁壯。」

至於罷免行動對國會關係的影響，蘇巧慧認為，726罷免案後，立法院運作已有所改善，「人民的聲音才是台灣最大的力量」，期盼社會能持續監督國會，讓國會回歸正軌。

面對黨內質疑總召柯建銘為罷免案「戰犯」並要求下台，蘇巧慧則為其緩頰，稱柯總召的經驗與資歷「無人可以取代」，並相信他將與黨團一同面對未來挑戰，思考下一階段的改革方向。

而新北市立委羅明才則表示，由於此次為罷免案性質，並未安排謝票行程。他表示會格外珍惜每一張票，「一張票一世情」，未來將加倍奉還，持續爭取建設，回報鄉親支持。

