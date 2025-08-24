快訊

李在明外交首站選東京棄華府！專家：韓日破冰跟台灣有關 1情況是變數

誇張顏藝在台爆紅！京扇子職人大西里枝猝逝　享年35歲

雄中校長莊福泰表態挺核能 「盼一縣市一核電廠」

背離民心？綠營大罷免大失敗 作家喊最大主因：不是藍白優秀

聯合新聞網／ 綜合報導
兩波大罷免都以全敗收場，賴清德總統表示，這是人民意志的展現，對於結果，都必須尊重接受。記者林伯東／攝影
兩波大罷免都以全敗收場，賴清德總統表示，這是人民意志的展現，對於結果，都必須尊重接受。記者林伯東／攝影

823罷免公投結果出爐，七立委罷免案全否決、核三重啟公投結果雖不通過，但有高達434萬票同意重啟，外界解讀為對執政團隊的不信任投票。對此，作家「漂浪島嶼」23日晚間在臉書發文指出，民進黨這次罷免案之所以全面失利，關鍵在於「出包風暴」，讓原本還算旗鼓相當的朝野攻防失去平衡，導致民意逆轉。

「漂浪島嶼」認為，一開始各黨在立院改革、擴權爭議上皆有可取之處，且在國家治理層面，不論哪一黨執政，面對國際處境都難脫困局，因此支持聲音本應相對平均，然而整個罷免行動走到後期，卻因為罷團領袖連環爆式的情感、親中出問題，加上總統十講、官員民代亂講，最終沉默螺旋式的民意傾倒，「等待到726一開票浮現，結果驚掉所有人下巴」。

他強調，這次罷免案的崩盤並非單一事件所致，而是「多人出包、還一錯再錯」的綜合效應，每一次失言或爭議事件，都讓綠營流失部分支持，最終形成大規模民意反撲，導致整體潰敗。

「漂浪島嶼」進一步指出，綠營的失利，不是藍白優秀，而是藍白在死人連署之後，出包機率減少，哀兵策略觸發藍白集結，終於反敗為勝，躲過全滅大劫

針對大罷免失敗帶來的後續影響，「漂浪島嶼」分析，第一個直接衝擊是政黨與民間團體的裂痕擴大，開始出現找戰犯、互相指責的檢討潮。其次是「抗中保台」論述逐漸失靈，當民眾對誰才是真正的中國同路人產生懷疑時，這套論述的號召力也面臨挑戰。

最後他提醒，雖然這場勝利讓藍白暫時占上風，但若因此掉以輕心、未來也開始出包，依然有可能重蹈覆轍；而綠營若能正視民意反彈、推動改革，仍可能在2026、2028選戰中重拾聲勢。至於當前執政團隊，則勢必面臨內閣改組與朝野共治的重大考驗，如何在朝小野大的新格局下，願意真正協調、放下姿態，才是接下來能否止跌回穩的關鍵。

罷免 公投 核三

延伸閱讀

核三廠所在地恆春南灣、大光里「同意票大勝」 ！居民曝支持重啟心聲

整理／藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡

823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長

罷免公投都在空耗！YouTuber嘆「三黨都三輸」引共鳴：最開心的是它

相關新聞

王鴻薇推測柯建銘等4綠委將被檢討 或離職幫賴清德卸責

大罷免結果32：0（31席藍委加新竹市長高虹安罷免案）全數不通過，國民黨立法院黨團書記長王鴻薇今天表示，民進黨內現在可能...

背離民心？綠營大罷免大失敗 作家喊最大主因：不是藍白優秀

823罷免、公投結果出爐，七立委罷免案全否決、核三重啟公投結果雖不通過，但有高達434萬票同意重啟，外界解讀為對執政團隊的不信任投票。對此，作家「漂浪島嶼」23日晚間在臉書發文指出，民進黨這次罷免案之所以全面失利，關鍵在於「出包風暴」，讓原本還算旗鼓相當的朝野攻防失去平衡，導致民意逆轉。

前綠委舉民進黨紅衫軍低迷時刻…曝726至823最沮喪的事

823七席藍委罷免案仍全數不通過，民進黨謝系前立委謝欣霓今天也在臉書嘆，726至823最令人沮喪是「有權力的人卻束手無策...

拔羅波失敗但得票破五萬 蘇巧慧：民主路上寫下不凡一頁

針對立委羅明才罷免案失敗結果，民進黨立委蘇巧慧今表示，儘管結果不盡理想，但這場公民行動仍具深遠意義，展現台灣民主韌性與民...

兩次罷免大慘敗 綠基本盤急凍衝擊2026

綠營發起的大罷免第二波投票再度慘敗，連同重啟核三公投情況也不盡理想。民進黨人士表示，7席罷區開出的的不同意票比例都與同意...

罷免不通過 江啟臣：沒有任何喜悅繼續為民服務

被提罷免案不通過，立法院副院長江啟臣昨晚謝票時說，他心中沒有任何喜悅，繼續上工為民服務；台中市第三選區資深立委楊瓊瓔也被...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。