背離民心？綠營大罷免大失敗 作家喊最大主因：不是藍白優秀

823罷免、公投結果出爐，七立委罷免案全否決、核三重啟公投結果雖不通過，但有高達434萬票同意重啟，外界解讀為對執政團隊的不信任投票。對此，作家「漂浪島嶼」23日晚間在臉書發文指出，民進黨這次罷免案之所以全面失利，關鍵在於「出包風暴」，讓原本還算旗鼓相當的朝野攻防失去平衡，導致民意逆轉。

「漂浪島嶼」認為，一開始各黨在立院改革、擴權爭議上皆有可取之處，且在國家治理層面，不論哪一黨執政，面對國際處境都難脫困局，因此支持聲音本應相對平均，然而整個罷免行動走到後期，卻因為罷團領袖連環爆式的情感、親中出問題，加上總統十講、官員民代亂講，最終沉默螺旋式的民意傾倒，「等待到726一開票浮現，結果驚掉所有人下巴」。

他強調，這次罷免案的崩盤並非單一事件所致，而是「多人出包、還一錯再錯」的綜合效應，每一次失言或爭議事件，都讓綠營流失部分支持，最終形成大規模民意反撲，導致整體潰敗。

「漂浪島嶼」進一步指出，綠營的失利，不是藍白優秀，而是藍白在死人連署之後，出包機率減少，哀兵策略觸發藍白集結，終於反敗為勝，躲過全滅大劫。

針對大罷免失敗帶來的後續影響，「漂浪島嶼」分析，第一個直接衝擊是政黨與民間團體的裂痕擴大，開始出現找戰犯、互相指責的檢討潮。其次是「抗中保台」論述逐漸失靈，當民眾對誰才是真正的中國同路人產生懷疑時，這套論述的號召力也面臨挑戰。

最後他提醒，雖然這場勝利讓藍白暫時占上風，但若因此掉以輕心、未來也開始出包，依然有可能重蹈覆轍；而綠營若能正視民意反彈、推動改革，仍可能在2026、2028選戰中重拾聲勢。至於當前執政團隊，則勢必面臨內閣改組與朝野共治的重大考驗，如何在朝小野大的新格局下，願意真正協調、放下姿態，才是接下來能否止跌回穩的關鍵。

