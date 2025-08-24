兩次罷免大慘敗 綠基本盤急凍衝擊2026

快訊

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
三階罷免投票，全台多起罷免案未能過關。民進黨立法院黨團總召柯建銘（中）23日傍晚7點於新竹市黨部，向支持者深深一鞠躬。（記者許正宏／攝影）
綠營發起的大罷免第二波投票再度慘敗，連同重啟核三公投情況也不盡理想。民進黨人士表示，7席罷區開出的的不同意票比例都與同意票有段不小落差；更嚴重的是，民進黨南部執政4縣市，公投全開出同意票大於不同意票，連核三所在地屏東同樣是同意票大於不同意，基本盤急凍現象，恐衝擊2026年九合一選戰。

民進黨人士指出，7個罷免選區的第二波罷免投票，黨內原先就預期會是硬仗，觀察基本盤有無正常發揮，成了維持住氣勢的基本底線，但顯示，7個罷區開票結果相較於7月26日第一波罷免投票，不同意票與同意票之間，都有著更大差距，顯示民進黨整體氣勢持續探底，尚未止血。

該人士說，民進黨這回罷免戰不僅基本盤沒發揮，甚至連帶讓國民黨立委林思銘、江啟臣等人打出氣勢，從原本被罷免者，轉身成為未來參選縣長的加持，可謂得不償失。

重啟核三公投部分，南部綠營操盤選務人士分析，持平來說，以同意票人數占該縣市選民比例來看，藍營執政縣市比例動輒20%以上，綠營南部執政四縣市多落在百分之16%到18%之間，比例上還是有比較低；但總體來看，綠營支持者票投不出來，仍是大警訊。

該人士表示，綠營大票倉已面臨過度動員問題，接下來縣市長初選馬上又要登場，「一直都在選舉」恐讓支持者感到疲乏，民進黨黨務選舉機器經過重組後，勢必也得正視此議題，否則能否在2026年地方選舉重新擦亮南部票倉，將增添變數。

罷免 綠營 投票 民進黨

