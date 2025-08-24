罷免不通過 江啟臣：沒有任何喜悅繼續為民服務
被提罷免案不通過，立法院副院長江啟臣昨晚謝票時說，他心中沒有任何喜悅，繼續上工為民服務；台中市第三選區資深立委楊瓊瓔也被提罷免不通過，她說今天取消車掃謝票，還給大家寧靜假日，她會持續專注立委職責，一天當三天用為民服務。
江啟臣與妻謝票時，受到大批支持者熱情迎接，有人大喊「副院長，加油」，江啟臣表示，罷免不通過，他心中沒有任何喜悅，因為大罷免過程已造成對立與撕裂，也浪費太多時間與資源，這些浪費的錢可用在人民身上，他今天會繼續上工，為民服務。
立委楊瓊瓔表示，她和團隊昨晚開會，決定這次不會用往常當選後的車隊謝票。這場罷免投票已經耗費社會資源，勞民傷財，實在應該要休生養息了，還給大家一個寧靜的假日。
她說選舉結束不代表休息，而是另一個拚搏的開始！接下來她會專注立委職責，一樣一天當三天用，回報鄉親。
