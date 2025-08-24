聽新聞
嘆空轉8月大罷免大鬧劇 游淑慧用32字致民進黨賴清德
823大罷免七席國民黨立委全數不通過，加上先前726大罷免，國民黨議員游淑慧嘆，她用32字致民進黨與賴清德，「更大民主更多否定；白忙一場空轉八月；與民離心無能無德；誰是雜質終見分曉。」
游淑慧說，從726到823，大罷免32比0全數不通過，她用32字概括了這一場大罷免鬧劇，不僅讓社會陷入大混亂，內閣變成大空轉，民眾變成大對立。付出的代價實在太大了。
游認為，柯建銘不只需要衛生紙擦屁股，還需要口罩羞恥掩面、無臉見人。
